Karlos Alkaraz čeka Đokovića: Španac kao brzi voz do polufinala US opena

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale US opena, pošto je u četvrtfinalu ubjedljivo slavio protiv Jiržija Lehečke sa 3:0 u setovima (6:4, 6:2, 6:4). On će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Novak Đoković-Tejlor Fric koji je noćas na programu.

Lehečka je poklekao već u prvom gemu prvog seta kada je Španac napravio pritisak i odmah mu oduzeo servis. Iako je Čeh u nastavku mnogo bolje servirao i nije dozvolio nijednu brejk loptu, to je bilo dovoljno protiv drugog tenisera koji rutinski privede prvi set kraju za samo 42 minuta.

Na identičan način počeo je i drugi set, samo što je Lehečka poklekao i u 7. gemu, pa je Alkaraz bio još ubjedljiviji 6:2, a za to mu je trebalo nešto više od pola sata. Držao se dobro Lehečka u trećem setu, uspio je da spase brejk loptu u 7. gemu, ali Alkaraz je jednostavno igrao sjajan tenis ove večeri. Dobijao je svoje gemove dosta ubjedljivo, a onda u samom finišu odlučujućeg seta napravio pritisak, vezao dva gema i ekspresno slavio.

Odmah po završetku meča upitan je da li razmišlja o povratku na prvo mjesto, bio je i više nego iskren.

"Teško je ne razmišljati o tome. Svaki put kad kročim na teren, trudim se da ne razmišljam o tome. Ako previše razmišljam o prvom mjestu, staviću pritisak na sebe. Samo želim da izađem na teren i odigram svoje. Ispuniti ciljeve na meču. Pokušavam da uživam", rekao je Alkaraz.