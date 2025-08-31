Alkaraz ne da ni set na US openu: Španac dominira u Njujorku

Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale US opena

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaraz prasirao se u dalju fazu US opena, nakon što je pobijedio Artura Rinderneha 3:0 (7:6, 6:3, 6:4). Time je Španac nastavio dominaciju u Njujorku nakon što i dalje nije izgubio set na ovom grend slemu. Time je Alkaraz poslao poruku Novaku Đokoviću sa kojim bi mogao da se susretne u polufinalu ovog turnira.

Alkaraz igra sjajno, a ubjedljive partije to i dokazuju, ovom pobjedom mladi teniser sve je bliži potencijalnom duelu sa Novakom Đokovićem, a ako do njega dođe srpskom teniseru definitivno neće biti lako. Trebalo je Špancu dva sata i 12 minuta da slavi u ovom susretu. Igrao se gem za gem, pa je pobjednik određen u tajbrejku u kojem je Alkaraz bio ubjedljiv pošto je slavio 7:3.

Drugi set bio je znatno lakši, igrači su lako čuvali svoje servise, tako da igrač sa druge strane nije dobijao mnogo poena. A, onda je Alkaraz iznenadio Francuza i napravio brejk za 4:2. Pokušao je Artur da uzvrati, vodila se velika borba u narednom gemu, ali je Alkaraz bio čvrst, spasao je dvije brejk lopte i onda poveo 5:2. Već tada se znalo da će Španac imati veliku prednost u setovima.

Ostalo je da dominaciju potvrdi u trećem setu, ponovo se igrao gem za gem, do 4:4. Nakon toga Alkaraz je lako uzeo servis rivali, dozvolio mu je samo poen, a onda u identičnom gemu potvrdio i pobjedu i plasman u dalju fazu takmičenja gdje će mu rival biti Jirži Lehečka, 21. igrač svijeta.