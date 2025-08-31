logo
Najveći skalp US opena, ispao Zverev: Hoće da sruši Sinera i Zvereva, a ne može da prođe treće kolo

Najveći skalp US opena, ispao Zverev: Hoće da sruši Sinera i Zvereva, a ne može da prođe treće kolo

Bojan Jakovljević

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Saša Zverev nije bio spreman za ovaj US open, već u trećem kolu je ispao sa turnira.

Aleksander Zverev ispao sa US opena Izvor: ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne može Aleks Zverev da drži korak za Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom. Sada je ispao sa US opena već u trećem kolu pošto ga je savladao Feliks Ože-Aljasim 4:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Uzeo je treći teniser svijeta prvi set, a djeluje da je sve riješeno u drugom. Kada je izgubio taj-brejk, dozvolio je Kanađaninu da se vrati u meč i nije bilo povratka.

Sada će Feliks Ože-Aljasim u narednom kolu igrati sa Andrejom Rubljovom, a Zverev će najvjerovatnije ipak ostati na trećem mjestu. Jedini koji mogu da ga stignu su Tejlor Fric i Novak Đoković, i to samo ako osvoje turnir.

Tagovi

US open Aleksandar Zverev Tenis

