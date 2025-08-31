Najveće čudo US opena, a sve je krenulo od meča sa Srbinom: Kad je dobio Luku, shvatio je da je sve moguće

Trenutno 435. teniser svijeta Leandro Riedi je prošao u četvrto kolo US opena.
Nastavlja se bajka na US openu, Leandro Riedi ide dalje. Sada mu je poljski teniser Kamil Majržak predao meč poslije samo osam gemova prvog seta pri rezultatu 5:3 za Švajcarca i tako ga pustio u četvrto kolo.
Trenutno 435. teniser svijeta sada čeka duel sa Aleksom de Minorom iz Australije, koji je osmi teniser na ATP listi, a koji je takođe prošao nakon što mu je rival Danijel Altmajer predao meč.
Sve krenulo od meča sa Srbinom
Sve je počelo u kvalifikacijama kada je savladao Srbina koji igra za Francusku Luku Pavlovića 6:2, 7:6, a zatim je dobio Finca Virtanena 7:6, 6:4 i Amerikanca Džona 7:6, 6:4. Poslije dramatičnih kvalifikacija, dokopao se glavnog žrijeba.
Tu je prvo u tri seta 6:4, 6:2, 6:3 bio bolji od Pedra Martineza, a onda je srušio Fransiska Serundola 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2. Nakon tog preokreta vidjelo se da je sve moguće.
Poslije ovog prolaska dalje 23-godišnjeg Švajcarca sada čeka skok od 271 mjesto na ATP listi. Trenutno je siguran na 164. mjestu na ATP listi, a ako prođe još jedno kolo mogao bi da skoči još 30 ili 40 mjesta.