Ameri mu zviždali, a Nole je samo htio da čestita rođendan Tari: "Ljubavi, ovo je za tebe"

Pogledajte kako je Novak Đoković čestitao rođendan svojoj kćerki Tari.

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena pošto je poslije velike borbe savladao Tejlora Frica (3:1) uz koga je bio čitav stadion, tako da je na momente zaista bilo i neprijatno kako se publika ponašala. Ipak, istrpio je Đoković i zvižduke s tribina, samo da bi svojoj kćerki Tari čestitao rođendan i obradovao je pobjedom.

I uspio je u tome, više ga nije zanimalo ružno ponašanje publike, napravio je srce i obratio se direktno njoj poručivši da se nada da je srećna kako je otplesao pjesmu jednog K-pop benda koji ona obožava.

"Da, ovo će biti dobar poklon za nju. Sada je 20 minuta do ponoći, tako da ovo je pravi poklon za nju. Rekla mi je da plešem zbog jedne korejske pjesme. Nisam znao za to, rekla mi je prije par mjeseci. Nadam se da će se nasmijati kad ustane ujutru, navodno je to popularno kod tinejdžera i njene generacije", nasmijao se Đoković.

Pogledajte ples o kome se radi:

Šta je Novak Đoković rekao o meču?

Bilo je veoma napeto prethodne noći, prvo je Đoković ranije izašao na teren s Fricom zbog situacije u ženskom dijelu žrijeba, ali je odigrao vrhunski meč i prošao dalje.

"Kako sam ovo izvukao? Ne znam iskreno. Bilo je baš napeto, mogao je bilo ko da pobijedi. Imao sam sreće da spasim neke brejk-lopte, bio je bolji u drugom i trećem setu, a u ovakvim mečevima par poena odlučuje. Srećom, to je bilo na moju stranu. Nije zaslužio da završi s duplim greškama, ali dobra borba i dobar turnir za njega...", naglasio je Novak Đoković kome je ovo četvrto grend slem polufinale ove godine.

"Vidite, kao što sam već rekao, nisam osjećao da sam dominirao iz zadnjeg dijela terena, borio sam se da ostanem živ u poenima. Nije bilo lako igrati s njim, igra sjajan tenis, ali na kraju dana samo je pobjeda bitna. Uvijek ostavljam srce a terenu za ovaj sport i uživam u tome."

Podsjetimo, Novak Đoković će se u polufinalu US opena boriti sa Karlosom Alkarazom.