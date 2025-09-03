Novak poslao poruku na ćirilici i zaledio Srbiju: Šta je htio da kaže najveći ikada?

Novak Đoković je rekao da je izašao na teren kada je najteže i da je pobijedio. Šta je to trebalo da znači?

Novak Đoković je dobio Tejlora Frica 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 u četvrfinalu US Opena i zakazao je duel sa Karlosom Alkarazom u narednom kolu, a prvo obraćanje nakon pobjede je bilo vrlo zagonetno.

"Za Taru. Uz sokić do polufinala. P. S. Ono kad izađeš kad je najteže i pobijediš", napisao je uz slika proslave pobjede sa terena Novak Đoković na svom instagram nalogu. Prvi dio bio je na engleskom i na latinici, drugi na srpskom i na ćirilici. O čemu se radi i ima li razloga za brigu?

Kada je pobijedio Tejlora Frica imao je vrlo zanimljivu proslavu koju do sada nismo viđali. Nakon pobjede, na terenu smo vidjeli da je Novak objasnio da je u pitanju proslava koja je namijenjena njegovoj ćerki Tari kojoj je 2. septembra bio rođendan.

"Da, ovo će biti dobar poklon za nju. Sada je 20 minuta do ponoći, tako da ovo je pravi poklon za nju. Rekla mi je da plešem zbog jedne korejske pjesme. Nisam znao za to, rekla mi je prije par mjeseci. Nadam se da će se nasmijati kad ustane ujutru, navodno je to popularno kod tinejdžera i njene generacije", nasmijao se Đoković.

A zašto mu je najteže?

Može biti iz nekoliko razloga. Jedan je to što je morao da igra tenis 2. septembra. Tada je rođendan njegove ćerke i on je više puta govorio koliko mu to teško pada. Drugi su povrede koje je imao. Protiv Kamerona Norija je imao bolove u leđima, zatim je na sljedećem meču osjetio bolove i dva puta tražio masaže. Vidjećemo, ali nadamo se da je fizički sa njim sve u redu. Na meču sa Fricom je djelovao najspremnije do sada.