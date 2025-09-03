Ovdje je Novak slomio Frica: Amer uradio sve, pa odustao - samo GOAT može ovo sa 38 godina

Novak Đoković je uspio da uzme poen poslije 25 razmjena udaraca. Sa 38 godina. Protiv četvrtog na svijetu.

Izvor: X/US Open Tennis/printscreen

Novak Đoković je savladao Tejlora Frica 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 i ušao u polufinale US opena sa 38 godina. Tu ga čeka Karlos Alkaraz, a srpski teniser je na meču sa Fricom pokazao da mu godine ne mogu ništa.

U prvom setu je vrlo lako meč mogao da pođe drugim putem da Novak nije uzeo najduži i najspektakularniji poen na meču. On je na brejk lopti pri rezultatu 5:3 u prvom setu uspio da izdrži razmjenu od 25 udarca.

Trčao je gore dole po terenu, od jedne do druge linije terena, na kraju izašao na mrežu i uspio da uzme nevjerovatan poen.

Pogledajte kako se kreće i udara Novak sa 38 godina:

Entertainment factor



Djokovic saves break point and comes out on top of a 25-shot rally.pic.twitter.com/qW14CN0nus — US Open Tennis (@usopen)September 3, 2025

Ovo je ohrabrilo sve Novakove navijače zbog toga što je u prethodna dva meča Đoković imao problema sa kretanjem i servisom zbog leđa i ramena koji su ga boljeli. Sada djeluje da je to iza njega, mada je Novak poslao poruku koja je zabrinula njegove navijače.