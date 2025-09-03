logo
Ovdje je Novak slomio Frica: Amer uradio sve, pa odustao - samo GOAT može ovo sa 38 godina

Ovdje je Novak slomio Frica: Amer uradio sve, pa odustao - samo GOAT može ovo sa 38 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Novak Đoković je uspio da uzme poen poslije 25 razmjena udaraca. Sa 38 godina. Protiv četvrtog na svijetu.

Novak Đoković osvojio nevjerovatan poen od Tejlora Frica Izvor: X/US Open Tennis/printscreen

Novak Đoković je savladao Tejlora Frica 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 i ušao u polufinale US opena sa 38 godina. Tu ga čeka Karlos Alkaraz, a srpski teniser je na meču sa Fricom pokazao da mu godine ne mogu ništa. 

U prvom setu je vrlo lako meč mogao da pođe drugim putem da Novak nije uzeo najduži i najspektakularniji poen na meču. On je na brejk lopti pri rezultatu 5:3 u prvom setu uspio da izdrži razmjenu od 25 udarca.

Trčao je gore dole po terenu, od jedne do druge linije terena, na kraju izašao na mrežu i uspio da uzme nevjerovatan poen.

Pogledajte kako se kreće i udara Novak sa 38 godina: 

Ovo je ohrabrilo sve Novakove navijače zbog toga što je u prethodna dva meča Đoković imao problema sa kretanjem i servisom zbog leđa i ramena koji su ga boljeli. Sada djeluje da je to iza njega, mada je Novak poslao poruku koja je zabrinula njegove navijače. 

Tagovi

Novak Đoković Tejlor Fric Tenis US open

