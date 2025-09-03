Novak slušao šta ga svi pitaju i shvatio da je otpisan: "Tu sam da vam pokvarim planove"

Novak Đoković shvatio je da je otpisan i da svi žele da gledaju novo finale Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, pa je poručio da će se potruditi da pokvari te planove.

Izvor: Youtube/US open Championship

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena pošto je pobijedio Tejlora Frica (3:1), međutim da bi došao do rekordnog 25. grend slema moraće da pređe još dvije prepreke, najteže moguće. Prvo ga čeka Karlos Alkaraz, a zatim vjerovatno Janik Siner u finalu, dok se čini da malo ko vjeruje da može da ih sruši.

Dok je Novak Đoković odgovarao na pitanja novinara na konferenciji za medije, shvatio je da je otpisan i ovoga puta, tako da je prvo oborio glavu i objasnio da se zaista divi dvojici mlađih kolega... Ali, da je tu da pokvari slavlje ostalima.

"O njima ne treba trošiti riječi. To su dvojica najboljih igrača na svijetu. Svi očekuju i priželjkuju finale između njih dvojice. Ja ću pokušati da pokvarim te planove", rekao je Đoković uz osmijeh na licu, pokazujući time da je svjestan da su i ovoga puta, kao u ranijoj fazi njegove karijere, svi na strani protivnika.

"Siner mora da dobije još par mečeva da bi došao do finala, ali njih dvojica igraju najbolji tenis ovdje. Dominantni su od početka turnira. Naravno da ne idem na teren sa bijelom zastavom. Mislim da niko ne ide protiv njih tako, a pogotovo ne ja. Ponovo sam u polufinalu grend slema, bio sam vrlo konstantan ove sezone na najvećim turnirima, što mi je i bio cilj. Imam novu priliku i novi pokušaj. Ako budem dovoljno spreman i odigrao dobro, može svašta da bude protiv Alkaraza", dodao je.

Novak Đoković ima samo jednu želju

Upitali su Đokovića i kako bi opisao put koji je pred njim, gdje četvrti put ove godine na grend slemovima ima za potencijalne protivnike Alkaraza i Sinera, a prema njegovim riječima najvažnije je samo da bude zdrav.

"Neće biti lakše, to vam odmah kažem. Pokušaću da idem dan po dan, da se odmorim i oporavim. Sljedeća dva dana su ključna da se tijelo pripremi za mogući meč u pet setova. Volio bih da budem spreman za duel sa Karlosom Alkarazom. Znam da će biti potrebno moje najbolje izdanje. Volim da igram velike mečeve na velikoj sceni. Samo nisam siguran kako će tijelo reagovati u narednim danima, ali uradiću sve sa svojim timom da budem spreman... Biće mnogo trčanja, to je sigurno, neće biti kratkih poena", naglasio je Nole.

Podsjetimo, taj duel je na programu između petka i subote, dok je potencijalno finale u nedjelju na ponedjeljak.