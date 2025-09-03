logo
"Šta da im radim, Novače, šta će pomoći?" Najbolji ikad održao bukvicu, sudija htio da propadne kroz zemlju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković nije htio da trpi nedolično ponašanje Amerikanaca, ali nije imao ko da mu pomogne. Sudija je tu bio nemoćan.

Novak Đoković žalio se sudiji na navijače Izvor: Printscreen/X/TheTennisLetter

Novak Đoković je sa 38 godina u polufinalu US opena. Savladao je Tejlora Frica 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 nakon tri i po sata igre na "Artur Ešu", a izašao je na teren ranije nego što je planirao. Predala je Marketa Vondroušova meč Arini Sabalenki i poslala Novaka na teren oko 1 ujutru po našem vremenu, a opet je imao problema srpski teniser sa publikom. 

On se i na meču četvrtog kola sa Kameronom Norijem žalio na publiku, a sada je sredinom trećeg seta prišao sudiji da se požali na nedolično ponašanje publike koja nije prestajala da ga ometa. 

"Šta ćeš da uradiš? Šta ćeš da uradiš? Šta ćeš da im uradiš? Hvala vam najljepše?", pitao je iznervirani Novak sudiju koji se nevješto branio: "I da kažem nešto, da li će to pomoći, Novače?"

Pogledajte taj momenat sa meča:

U čemu je stvar?

Nisu baš najlakši uslovi za igru na US openu. Problem je ogromna buka na "Artur Ešu" na koju se žale mnogi teniseri, Pogotovo je Novaku to bilo problematično jer je nekoliko puta na ovom turniru do sada igrao sa domaćim teniserima, pa je to dodatno bilo izraženo. Sada je poslije jedne servis greške probao da utiče na sudiju da opomene publiku.

Takođe ima i nekih dosta bizarnih problema, pa je tako Kasper Rud pričao kako teren redovno smrdi na marihuanu, a Novak je to na jednoj od svojih konferencija potvrdio. 

