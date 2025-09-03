logo
Novak prišao Fricu na mreži i preskočio ga: Radovao se Đokoviću u žrijebu, sad mu gleda u leđa

Novak prišao Fricu na mreži i preskočio ga: Radovao se Đokoviću u žrijebu, sad mu gleda u leđa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tejlor Fric je rekao da mu je prvobitno bilo drago što će naletjeti na Novaka Đokovića u žrijebu na US openu. Sada je žestoko zažalio zbog toga.

Novak Đoković prestigao Tejlora Frica na ATP listi Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković je savladao Tejlora Frica u četiri seta na US openu i istovremeno ga preskočio. Doduše, davno je Novak prestao da gleda na ATP listu, ali sada sa 4.830 zarađenih ATP bodova će da se popne na ćetvrto mjesto. Odatle može da padne samo ako Aleks de Minor ili Lorenco Muzeti osvoje US open, što je teško vjerovati da može da se desi.

Vrlo je bitna ATP lista za Novaka u ovom momentu karijere, prije svega zato što mu omogućava lakši žrijeb ukoliko je bolje plasiran. Ako pobijedi Karlosa Alkaraza, neće se pomaći sa četvrte pozicije, ali ako osvoji turnir biće treći ispred Aleksa Zvereva.

Šta ako Novak osvoji?

Ako osvoji US open, Novak će se i zvanično plasirati na Završni turnir sezone, što bi vrlo vjerovatno moglo da znači da ga više nećemo gledati na terenu do kraja godine.

Što se prvog mjesta tiče, za njega se sada bore Janik Siner i Karlos Alkaraz. 

