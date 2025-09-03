Sinerov trener "ugasio" mrziteljku Srba i Novaka Đokovića: Nije se nadala ovakvom odgovoru

Pogledajte kako je Daren Kejhil, trener Janika Sinera, stao u odbranu Novaka Đokovića u emisiji kod Rene Stabs. Pamtimo je po ružnim izjavama o Noletu i Srbima.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / ELSA / Getty images / CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena pošto je prethodne noći srušio Tejlora Frica (3:0), a umjesto da se priča da je sa 38 godina Nole uspio da dođe do nevjerovatnog uspjeha, umjesto toga ponovo traju pokušaji da se u njegovoj igri pronađu neke manjkavosti i da se diskredituje.

Nije to ništa novo, navikli smo svi, pa i Novak Đoković, da se traže "minusi" čak i najvećem teniseru svih vremena. Tako već neko vrijeme traje bitka za to da li je Đoković zaista najtrofejniji jer je osvojio 24 grend slema, pošto je odjednom postalo bitno što je isti broj grend slemova osvojila Margaret Kort, uglavnom kao amaterka. Jedna od pobornika ove teorije je Rene Stabs koja je kao voditelj emisije na "ESPN" ponovo pokušala to da lansira kao činjenicu.

Dok je razgovarala sa Darenom Kejhilom, trenerom Novaka Đokovića, Rene Stabs je rekla: "Zar ne misliš da mu treba taj 25. grend slem?" Iste sekunde Kejhil je poručio da je to nebitno: "To je samo trešnjica na torti. Njemu to ne treba."

Pogledajte kako je zbog toga nastao muk u studiju, pošto je Kejhil prethodno rekao i da je Novak Đoković najveći ikada.

Darren Cahill shutting down Rennae Stubbs’ idiotic remark. Her reaction after was pricelesspic.twitter.com/nGnemZeZiZ — Nicolas Ally (@nick_ally1986)September 2, 2025



I zaista je bespredmetno raspravljati o ovim stvarima jer je Đoković odavno "kompletirao tenis", a to što su svaki put kada bi to uradio izmišljali nove podatke, više govori o potrebi da ga ocrne. Srećom, naučio je da živi s tim i svjestan je koliko je mnoge poremetilo što je srušio Federera i Nadala.

Ko je Rene Stabs?

Već godinama je Rene Stabs, bivša australijska teniserka i trenera, jedan od najglasnijih kritičara Novaka Đokovića, a to je bilo najviše izraženo tokom 2022. godine i njegove deportacije iz Melburna.

Tada je na odvratan način vrijeđala Novaka Đokovića i njegov srpski narod: "Stajala sam pored Srba, a to je bilo... Nevjerovatno glasno, naporno za slušati. Stvarno poštujem taj nivo entuzijazma, ali zar ne znaju da su na tribinama bili i ostali navijači koji samo žele da gledaju teniski meč", poručila je Rene Stabs.

"Srbi imaju sindrom žrtve. Svi su kao protiv njih, napadaju ih, okruženi su neprijateljima. To motiviše i Novaka Đokovića, posebno dok je vodio bitke sa Federerom i Nadalom", rekla je njena sagovornica u podkastu Kejtlin Tompson.