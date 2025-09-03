Vilander otpisao Đokovića, a nije izašao još na teren: "Vidite li vi kako igra Karlos Alkaraz?"

Mats Vilander ubijeđen da Karlos Alkaraz osvaja US open i pobjeđuje Novaka Đokovića jer igra neviđen tenis ove godine.

Izvor: Eurosport/YouTube/US Open Championship/Screenshot

Novak Đoković i Karlos Alkaraz boriće se za finale US opena, što je meč kome se svi raduju u Njujorku. Njih dvojica uvijek su nam donosili spektakularne borbe, a posljednja je pripala Đokoviću, početkom ove godine na Australijan openu što je bio i njegov najbolji meč u 2025.

Da li nas čeka sličan meč? Mats Vilander je poslije pobjede Alkaraza nad Lehečkom (3:0) odmah izrazio sumnju da iko može da zaustavi talentovanog Španca, poručujući da ko god bude protivnik - Fric ili Đoković - ima jako male šanse.

"Karlos Alkaraz je ponovo prošao dalje, odigrao je nevjerovatan meč... Kreće se nevjerovatno dobro, sjajno udara lopticu, forhend mu radi savršeno. Ponekad greši forhend, ali ovog puta ne", rekao je Vilander za "Eurosport" i samo je nizao pohvale za igrača koji mu je već duže vrijeme omiljeni.

"On je toliko popravio svoj servis da, ako želite da pobijedite Karlosa Alkaraza, morate da igrate kao što je povremeno igrao Jirži Lehečka - na apsolutnom maksimumu svojih mogućnosti, jer Karlos Alkaraz neće pokloniti ništa. Igra sve bolje iz kola u kolo i mislim da će biti još bolji u svakom sljedećem, tako da će ga biti jako teško pobijediti...", dodao je Vilander koji je na taj način praktično otpisao i Đokovića iz borbe za titulu, možda i potencijalnog finalistu Sinera.

Kakav skor Đoković ima sa Alkarazom?

Do sada su Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigrali osam međusobnih mečeva i u pet trijumfovao je srpski teniser. Interesantno je i da je Đoković dobio četiri od pet posljednjih okršaja, s tim da je Alkarazu pripalo finale Vimbldona. Đoković ga je pobjeđivao u finalu Olimpijskih igara i potom na Australijan openu, a ovo će biti prvi put da igraju na US openu.

"Obojica igraju dobro. Novak... Svi znamo kako Novak igra. Nije uopšte bitno što nije igrao poslije Vimbldona. Ovdje igra jako dobro. Znam da je gladan. Znam da ima ambiciju za više. Hajde da vidimo. Igrali smo dosta puta, želim osvetu, to je jasno", naglasio je Karlos Alkaraz poslije meča sa Lehečkom, tako jasno stavljajući do znanja da želi da pobijedi svog idola i da dođe do novog grend slema.