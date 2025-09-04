Fantastične vijesti o meču Đoković - Alkaraz!

Lijepe vijesti iz Amerike gdje su organizatori odredili termin meča Đoković - Alkaraz koji će odgovarati svima na ovim prostorima.

Većina navijača na našim prostorima propustila je mečeve Novaka Đokovića na US Openu pošto je od prethodnih pet čak četiri odigrao u noćnom terminu (daleko iza ponoći po centralnoevropskom vremenu), međutim srećom stižu dobre vijesti od organizatora pred duel polufinala.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraće u petak u terminu koji će odgovarati svima pošto bi na teren stadiona "Artur Eš" trebalo da izađu ne prije 21.00.

Interesantno je da iako je ovo dobra vijest za navijače u Srbiji, pokazuje s druge strane da su Amerikanci procijenili da je prioritet ipak meč Janika Sinera i Feliksa Ože-Alijasima u drugom polufinalu. Obično je taj drugi meč, koji je po lokalnom vremenu noćni, onaj koji izaziva više pažnje.

Ipak, znamo svi šta će izazvati veću pažnju, još jedan blokbaster meč Đokovića i Alkaraza, a nadamo se da će srpski teniser i ovoga puta izaći na kraj sa njim kako i jeste u posljednjim mečevima.

Do sada su Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigrali osam međusobnih mečeva i u pet trijumfovao je srpski teniser. Interesantno je i da je Đoković dobio četiri od pet posljednjih okršaja, s tim da je Alkarazu pripalo čuveno finale Vimbldona. Đoković ga je pobjeđivao u finalu Olimpijskih igara i potom na Australijan openu, a ovo će biti prvi put da igraju na US Openu.

"Svi znamo kako Novak igra. Nije uopšte bitno što nije igrao poslije Vimbldona. Ovde igra jako dobro. Znam da je gladan. Znam da ima ambiciju za više. Hajde da vidimo. Igrali smo dosta puta, želim osvetu, to je jasno", naglasio je Karlos Alkaraz.

"Volio bih da budem spreman za duel sa Karlosom Alkarazom. Znam da će biti potrebno moje najbolje izdanje. Volim da igram velike mečeve na velikoj sceni. Samo nisam siguran kako će tijelo reagovati u narednim danima, ali uradiću sve sa svojim timom da budem spreman... Biće mnogo trčanja, to je sigurno, neće biti kratkih poena", dodao je Đoković.

