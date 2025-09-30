Oglasio se trener koji je dopingovao Janika Sinera: "Zavjet ćutanja" prekinut i sve je sad jasnije

Đakomo Naldi, koji je "kriv" što je Janik Siner pao na doping testu, oglasio se poslije godinu dana.

Prošlo je godinu dana otkako je čitav svijet saznao da je Janik Siner bio dopingovan, pošto je nekoliko mjeseci pošto je "uhvaćen" sa klostebolom u krvi objavljeno saopštenje u kome se saopštava da je nevin. Ne ulazeći u to koliko je sve bilo netransparentno i koliko štete je nanijelo tenisu, posebno zanimljivo bilo je objašnjenje Janika Sinera kako je u njegovoj krvi dvaput pronađena ova nedozvoljena supstanca.

Za sve je okrivio svoje trenere Umberta Feraru i Đakoma Naldija. Navodno, Ferara je dao sprej sa klostebolom Naldiju jer se ovaj porezao po prstu, a onda je poslije toga masirao Janika Sinera... Obojica su potvrdila ovu verziju događaja i Siner je prošao bez ozbiljne kazne, dok su treneri otpušteni.

U međuvremenu se u Sinerov tim vratio Umberto Ferara, koji je i ranije bio upleten u slične slučajeve, dok je Đakomo Naldi ipak precrtan za sva vremena. Sada se oglasio prvi put da govori na ovu temu.

"Nikada nisam želio da komentarišem ono što se desilo sa Sinerovim timom, i nastaviću to da ne radim. Iako je to incident koji me je povrijedio i lično i profesionalno. Čak i tokom postupka, Janik Siner i ja smo bili u dobrim odnosima. Uvijek sam se ponašao korektno i nikada nisam tražio publicitet. Ovo su prve zvanične izjave koje dajem otkako se sve dogodilo", rekao je Naldi sada za italijanske medije.

"Za razliku od drugih, ja nikada nisam rekao ništa o onome što se dogodilo, i mislim da je moja iskrenost bila očigledna i cijenjena. Razgovarali smo, bilo je srdačno, dijelili smo privatne stvari. Iznad svega, ljudski odnos ostaje i poslije slučaja koji nas je zadesio i mi svi znamo da je to bila nesrećna serija okolnosti", istakao je.

Očigledno je da je u pitanju "zavjet ćutanja" - ili nešto više od toga - a tome u prilog ide i odluka da ostane u kontaktu sa članovima bivšeg tima Janika Sinera.

"Vidio sam Darena Kejhila, koji je uvijek bio vrlo ljubazan, a sreo sam i Umberta Feraru. Dolazim iz košarke, uvijek sam pokušavao da unesem timski duh i u Sinerov tim i to je bila jedna od najviše cenjenih stvari. Iako je saradnja završena, nema zle krvi. Ono što se dogodilo ne može da se promeni, ali moramo da idemo dalje. Život ide dalje", zaključio je Naldi.