Zarađuje milione, a živi u "30 kvadrata": Janik Siner šokirao priznanjem

Italijan Janik Siner otkrio da nema gdje da drži osvojene trofeje.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Janik Siner nedavno je osvojio 21. ATP titulu u karijeri kada je slavio u Pekingu, a priliku da uveća broj pehara u trofejnoj sobi imaće na Mastersu u Šangaju. Poslije odustajanja Karlosa Alkaraza, biće glavni favorit za titulu, dok će mu najveći konkurenti biti Novak Đoković i Aleksandar Zverev.

Italijan je u 2025. godini osvojio tri titule, dok je prošle sezone bio daleko uspješniji, pošto ih je sakupio čak osam. Sve veći broj trofeja mu stvara problem jer živi u jako malom stanu, pa dragocjenosti mora da čuva kod roditelja u porodičnoj kući.

Janik je poslije osvajanja Pekinga upitan gdje čuva trofeje, a njegov odgovor je iznenadio mnoge. "Uvijek kod mojih roditelja. Moj stan je prilično mali, tako da nema puno prostora", rekao je drugi "reket" planete.

To što živi u skromnom stanu je poprilično čudno ako uzmemo u obzir to što je Siner jedan od najplaćenijih sportista današnjice. Prema podacima Forbsa u 2024. godini je zaradio oko 26,5 miliona dolara, od čega 11,6 miliona od nagrada na turnira, a 15 miliona od sponzorskih ugovora. Njegova ukupna zarada iznosi 47,3 miliona dolara, a više od polovine te sume je zarada od sponzora. Italijan sarađuje sa popularnim brendovima Najk, Čiči, Alfa Romeo, Lavaca. Navodno je njegov ugovor sa Najkijem vrijedan 150 miliona dolara.

