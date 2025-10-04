logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zarađuje milione, a živi u "30 kvadrata": Janik Siner šokirao priznanjem

Zarađuje milione, a živi u "30 kvadrata": Janik Siner šokirao priznanjem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Italijan Janik Siner otkrio da nema gdje da drži osvojene trofeje.

Janik Siner živi u malom stanu Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Janik Siner nedavno je osvojio 21. ATP titulu u karijeri kada je slavio u Pekingu, a priliku da uveća broj pehara u trofejnoj sobi imaće na Mastersu u Šangaju. Poslije odustajanja Karlosa Alkaraza, biće glavni favorit za titulu, dok će mu najveći konkurenti biti Novak Đoković i Aleksandar Zverev.

Italijan je u 2025. godini osvojio tri titule, dok je prošle sezone bio daleko uspješniji, pošto ih je sakupio čak osam. Sve veći broj trofeja mu stvara problem jer živi u jako malom stanu, pa dragocjenosti mora da čuva kod roditelja u porodičnoj kući.

Janik je poslije osvajanja Pekinga upitan gdje čuva trofeje, a njegov odgovor je iznenadio mnoge. "Uvijek kod mojih roditelja. Moj stan je prilično mali, tako da nema puno prostora", rekao je drugi "reket" planete.

To što živi u skromnom stanu je poprilično čudno ako uzmemo u obzir to što je Siner jedan od najplaćenijih sportista današnjice. Prema podacima Forbsa u 2024. godini je zaradio oko 26,5 miliona dolara, od čega 11,6 miliona od nagrada na turnira, a 15 miliona od sponzorskih ugovora. Njegova ukupna zarada iznosi 47,3 miliona dolara, a više od polovine te sume je zarada od sponzora. Italijan sarađuje sa popularnim brendovima Najk, Čiči, Alfa Romeo, Lavaca. Navodno je njegov ugovor sa Najkijem vrijedan 150 miliona dolara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC