Sve je gotovo? Još loših vijesti za Janika Sinera

Italijan Janik Siner doživio peh u Šangaju koji će ga skupo koštati.

Italijanski teniser Janik Siner predao je meč 3. kola Mastersa u Šangaju Talonu Griksporu, što će se itekako odraziti na ATP listu, ali i na trku za prvu poziciju do kraja godine. Drugi "reket" planete će izgubiti čak 950 poena jer je prošle sezone podigao trofej u Šangaju. Iako se činilo da niko osim Alkaraza i Sinera ne može da uzme titulu, stvari u finišu sezone se mijenjaju.

Glavni favoriti sada ostaju četvorostruki šampion u Šangaju Novak Đoković, Aleksandar Zverev, Holger Rune, Danil Medvedev. Janik je 2024. godine u finalu pobedio upravo Novaka kada je zaradio 1000 bodova, sada je uspio da odbrani samo 50. Karlos Alkaraz se povukao prije starta turnira, ali je on izgubio znatno manji broj poena - 200.

Siner će na novoj ATP listi imati 10.000 poena, dok će Alkaraz imati 11.340, što je brojka koju Italijan vjerovatno neće moći da nadoknadi do kraja sezone.

Šta čeka Đokovića?

Novak je mimo svih očekivanja odlučio da dođe u Šangaj i do sada je savladao Marina Čilića i Janika Hanfmana. U osmini finala će igrati protiv Haumea Munara, Španca sa kojim se nije sastao od Rolan Garosa 2018. godine. Ako uspije da prebrodi i ovu prepreku igraće protiv boljeg iz meča između Zizua Bergsa i Gabrijela Dijaloa.

Poslije ispadanja favorita poput Sinera i Frica i otkazivanja Aklaraza od nosilaca bi u polufinalu mogao da igra protiv Holgera Runea, dok mu u potencijalnom finalu mogao na Zvereva ili De Minora...