Novak Đoković i Janik Siner opet na terenu: Pobjedniku slijedi pravo bogatstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković će u Rijadu igrati protiv Janika Sinera u polufinalu egzibicionog turnira.

novak djokovic i janik siner u polufinalu turnira u rijadu Izvor: Profimedia/Tiziana FABI / AFP

Novak Đoković nakon što je bodrio Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni otputovao je u Rijad gdje će igrati turnir "Šest kraljeva". Najbolji teniser svih vremena igraće u polufinalu egzibicionog turnira, a rival će mu biti dobro poznati - Janik Siner. Drugi teniser svijeta je morao da pobijedi Stefanosa Cicipasa kako bi se po treći put ove godine sastao sa Novakom. Njihov meč na programu je u četvrtak u 20 sati.

Obojica tenisera imala su probleme sa povredama u Šangaju, ali je Italijan, osim mladosti imao i tu prednost da se duže oporavlja i odmara, pošto je Đoković stigao do polufinala, a Siner već u drugom kolu završio takmičenje. Ipak, stavka koja će obojici igrača biti motiv više je ogroman nagradni fond. Pobjednik ovog turnira kući će odnijeti čak šest miliona dolara, dok je svaki teniser dobio po milion i po samo za izlazak na teren.

Ono što je karakteristično za turnir u Rijadu je činjenica da na televizijskim kanalima nećemo imati priliku da gledamo ove mečeve, kao i prethodnog puta, jedina mogućnost da navijači uživaju u susretu Sinera i Đokovića je da meč gledaju preko platforme Netfliks. A, samo rijetki - osam hiljada navijača - imaće priliku da uživo posmatraju legendu tenisa i drugog igrača svijeta.

Kako izgleda žrijeb u Rijadu?

Egzibicioni turnir "Šest kraljeva" u Rijadu imao je dva meča četvrtfinala, a u četvrtak su zakazana polufinala. Najprije su snage odmjerili Tejlor Fric i Aleksander Zverev, a Amerikanac je bio bolji od Nijemca i zakazao duel sa Karlosom Alkarazom. Kao što je već spomenuto, Janik Siner je morao da savlada Grka Stefanosa Cicipasa, pa će mu u polufinalu rival biti Novak Đoković.

Četvrtfinale:

  • Tejlor Fric - Aleksander Zverev 2:0 (6:3, 6:4)
  • Janik Siner - Stefanos Cicipas 2:0 (6:2, 6:3)

Polufinale:

  • Karlos Alkaraz - Tejlor Fric u 18.30
  • Janik Siner - Novak Đoković u 20

Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Tagovi

Janik Siner Novak Đoković Tenis

