UŽIVO ĐOKOVIĆ - SINER: Spektakularni poeni i brejk Janika

Novak Đoković i Janik Siner igraju u polufinalu "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Felice Calabro'/IPA / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu turnira "Šest kraljeva". U pitanju je egzibicioni turnir Saudijskoj Arabiji na kom je svako od učesnika dobio 1,5 miliona dolara samo za učešće na takmičenju.

Biće ovo 11. međusobni okršaj Novaka i Sinera, ali se on neće računati u zvaničnoj statistici. Egzibicioni mečevi se ne računaju kao zvanični, a Italijan brani titulu na turniru. Pobjedniku će pripasti šest miliona dolara.

Dešavanja na meču pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".