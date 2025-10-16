UŽIVO ĐOKOVIĆ - SINER: Spektakularni poeni i brejk Janika

Novak Đoković i Janik Siner igraju u polufinalu "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.
Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu turnira "Šest kraljeva". U pitanju je egzibicioni turnir Saudijskoj Arabiji na kom je svako od učesnika dobio 1,5 miliona dolara samo za učešće na takmičenju.
Biće ovo 11. međusobni okršaj Novaka i Sinera, ali se on neće računati u zvaničnoj statistici. Egzibicioni mečevi se ne računaju kao zvanični, a Italijan brani titulu na turniru. Pobjedniku će pripasti šest miliona dolara.
Dešavanja na meču pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".
1:2 - Spektakularan poen i brejk Sinera
Nevjerovatan je bio drugi poen u trećem gemu, Siner je izašao na mrežu, Novak je pokušao da ga probije, vratio i smeč, ali nije uspio da završi poen. Aplauzi svih u dvorani. Na kraju je Siner uspio da napravi brejk i da povede - 1:2
1:1 - Siner uzvraća
Siner uzvraća istom mjerom i uzima svoj prvi servis gem - 1:1.
1:0 - Novak uzeo prvi gem
Prvi gem na meču pripao je Novaku, servirao je odlično na samom početku - 1:0.
Đoković prvi servira
Siner je dobio podbacivanje novčića i izabrao da prima servis, to znači da će Novak prvi da servira.Izvor: Printscreen/Netflix
Novak nosi kameru na sebi
Đoković na sebi ima kameru, tako da će i ta perspektiva da bude interesantna tokom meča.
Igrači su na terenu
Đoković i Siner su izašli na teren.
Meč koji se ne računa u statistici
Đoković i Siner odigraće 10. međusobni duel, Janik je slavio šest puta do sada, ali se ovaj meč zvanično neće računati. U statistiku ne ulaze egzibicioni mečevi.
Alkaraz je u finalu
Karlos Alkaraz je prošao u finale, pobijedio je Tejlora Frica - 6:4, 6:2.
Meč na Netfliksu
Meč između Đokovića i Sinera neće prenositi nijedna televizija, a duel je moguće pratiti na "Netfliksu".
Dobro došli
Dobro došli u MONDO prenos UŽIVO, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.
UKRATKO
- Đoković - Siner