UŽIVO ĐOKOVIĆ - SINER: Spektakularni poeni i brejk Janika

Novak Đoković i Janik Siner igraju u polufinalu "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Novak Đoković Izvor: Felice Calabro'/IPA / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu turnira "Šest kraljeva". U pitanju je egzibicioni turnir Saudijskoj Arabiji na kom je svako od učesnika dobio 1,5 miliona dolara samo za učešće na takmičenju.

Biće ovo 11. međusobni okršaj Novaka i Sinera, ali se on neće računati u zvaničnoj statistici. Egzibicioni mečevi se ne računaju kao zvanični, a Italijan brani titulu na turniru. Pobjedniku će pripasti šest miliona dolara.

Dešavanja na meču pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
20:44

1:2 - Spektakularan poen i brejk Sinera

Nevjerovatan je bio drugi poen u trećem gemu, Siner je izašao na mrežu, Novak je pokušao da ga probije, vratio i smeč, ali nije uspio da završi poen. Aplauzi svih u dvorani. Na kraju je Siner uspio da napravi brejk i da povede - 1:2

20:40

1:1 - Siner uzvraća

Siner uzvraća istom mjerom i uzima svoj prvi servis gem - 1:1.

20:36

1:0 - Novak uzeo prvi gem

Prvi gem na meču pripao je Novaku, servirao je odlično na samom početku - 1:0.

20:30

Đoković prvi servira

Siner je dobio podbacivanje novčića i izabrao da prima servis, to znači da će Novak prvi da servira.

Izvor: Printscreen/Netflix

20:27

Novak nosi kameru na sebi

Đoković na sebi ima kameru, tako da će i ta perspektiva da bude interesantna tokom meča.

20:22

Igrači su na terenu

Đoković i Siner su izašli na teren.

20:19

Meč koji se ne računa u statistici

Đoković i Siner odigraće 10. međusobni duel, Janik je slavio šest puta do sada, ali se ovaj meč zvanično neće računati. U statistiku ne ulaze egzibicioni mečevi.

20:09

Alkaraz je u finalu

Karlos Alkaraz je prošao u finale, pobijedio je Tejlora Frica - 6:4, 6:2.

19:58

Meč na Netfliksu

Meč između Đokovića i Sinera neće prenositi nijedna televizija, a duel je moguće pratiti na "Netfliksu".

19:56

Dobro došli

Dobro došli u MONDO prenos UŽIVO, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

UKRATKO

  • Đoković - Siner
Najnovije