"Neću da vas lažem": Siner prestao da se folira i priznao zašto je došao u Arabiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janik Siner je pred kamerama priznao da mu je jedan od motiva za dolazak u Saudijsku Arabiju novac, to je svima bilo jasno, ali je sada i potvrđeno.

Janik Siner igra u Saudijskoj Arabiji zbog novca Izvor: Felice Calabro'/IPA / Sipa Press / Profimedia

Janik Siner igraće protiv Novaka Đokovića za mjesto u finalu na egzibiciji "Šest kraljeva". Branilac titule sa ovog turnira igraće protiv najboljeg svih vremena, a prije svega toga je javno priznao zašto je uopšte došao u Saudijsku Arabiju. Prestao je da se folira i da govori samo ono što bi trebalo.

"Lagao bih ako bih rekao da novac nije jedna od motivacija. Znamo svi šta je ulog. To je to, ali bismo voljeli da sport bude još popularniji", rekao je Siner.

Koliki novac je u pitanju? Samo za učešće će svako od šestorice igrača dobiti po 1,5 miliona dolara. Pobjedniku će pripasti šest miliona što je mnogo više nego bilo koji od četiri grend slema. Dakle, Siner, Đoković, Karlos Alkaraz, Tejlor Fric, Saša Zverev i Stefanos Cicipas svi su dobili tu svotu novca samo za pojavljivanje u Arabiji.

Tagovi

Janik Siner Slem šest kraljeva Tenis

