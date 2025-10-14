logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siner ide stopama Novaka Đokovića: Propušta važan turnir, ali ima dobar razlog

Siner ide stopama Novaka Đokovića: Propušta važan turnir, ali ima dobar razlog

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Prema svemu sudeći, Janik Siner će propustiti masters u Parizu.

Janik Siner Izvor: Juarez Santos/Shutterstock

Drugi teniser svijeta i najbolji italijanski igrač Janik Siner navodno će propustiti masters Parizu. Siner nema ni matematičke šanse da pretekne Karlosa Alkaraza i ponovo zauzme prvu poziciju, te je, po svemu sudeći, odlučio da kalkuliše u nastavku sezone.

Siner nije stigao do nove titule u karijeri, pošto je u Šangaju u drugom kolu predao meč Talonu Griksporu, zbog povrede. Međutim, jedan od najboljih igrača svijeta zasigurno će se naći prestižnom na turniru "šest kraljeva" u Rijadu, ali da li će se naći i na turnirima u kasnijem periodu? Novinar Eurosporta Simone Eterno izvještava da Sinera nećemo vidjeti u Parizu na mastersu i Dejvis kupu, jer se Italijan priprema za mečeve u Beču, kao i na završnom turniru u Torinu, koji su mu očigledan prioritet.

Turnir u Beču na programu je 20. oktobra i trajaće do 26, dok su mečevi u Torinu na programu od 9. novembra. Eventualno propuštanje turnira u Parizu značilo bi da će Siner čitave ove sezone ostati bez osvajanja ATP 1000 turnira, pošto je posljednji put slavio u Majamiju prošle godine. Ipak, može se reći da broj mečeva nije najvažniji Italijanu, pošto je riješio da krene putem Novaka Đokovića i pametno bira turnire, doduše u 25. godini.

Kad je u pitanju turnir u Saudijskoj Arabiji, Siner ima mogućnost da osvoji i do šest miliona funti, pa i pored povrede koju je dobio u Šangaju odlučio je da učestvuje.

Šta su rekli organizatori turnira u Parizu?

Nema sumnje da je pred teniserima zahtjevan period godine, naročito jer su iscrpljeni zbog prethodnih turnira. Ipak, masters u Parizu nosi veliki broj poena, pa će mnogima biti važno da ostvaruju što bolje rezultate u "gradu svjetlosti". "Hiljadu ATP poena dodijeljenih pobjedniku će imati veliku težinu", rekao je Sedrik Piolini, organizator turnira.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

"Naravno, svi igrači su fizički iscrpljeni jer je kraj sezone", dodao je, a onda je spomenuo i Novaka Đokovića. "Bilo bi fantastično biti među igračima čije bi ime moglo biti napisano na listi nagrada na dva različita mjesta."

Kad su u pitanju dvojica mladih igrača, Piolini je rekao: "Janik Siner i Karlos Alkaraz podižu jedan drugog na izvanredne nivoe. Svaki put kada se takmiče, jedan drugog tjeraju na nove visine; njihovi kontrastni stilovi stvaraju električne mečeve i obojica se bore do posljednje tačke. Ovo je rivalstvo koje bi moglo da definiše sport u godinama koje dolaze."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Masters Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC