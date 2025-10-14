Siner ide stopama Novaka Đokovića: Propušta važan turnir, ali ima dobar razlog

Prema svemu sudeći, Janik Siner će propustiti masters u Parizu.

Izvor: Juarez Santos/Shutterstock

Drugi teniser svijeta i najbolji italijanski igrač Janik Siner navodno će propustiti masters Parizu. Siner nema ni matematičke šanse da pretekne Karlosa Alkaraza i ponovo zauzme prvu poziciju, te je, po svemu sudeći, odlučio da kalkuliše u nastavku sezone.

Siner nije stigao do nove titule u karijeri, pošto je u Šangaju u drugom kolu predao meč Talonu Griksporu, zbog povrede. Međutim, jedan od najboljih igrača svijeta zasigurno će se naći prestižnom na turniru "šest kraljeva" u Rijadu, ali da li će se naći i na turnirima u kasnijem periodu? Novinar Eurosporta Simone Eterno izvještava da Sinera nećemo vidjeti u Parizu na mastersu i Dejvis kupu, jer se Italijan priprema za mečeve u Beču, kao i na završnom turniru u Torinu, koji su mu očigledan prioritet.

Turnir u Beču na programu je 20. oktobra i trajaće do 26, dok su mečevi u Torinu na programu od 9. novembra. Eventualno propuštanje turnira u Parizu značilo bi da će Siner čitave ove sezone ostati bez osvajanja ATP 1000 turnira, pošto je posljednji put slavio u Majamiju prošle godine. Ipak, može se reći da broj mečeva nije najvažniji Italijanu, pošto je riješio da krene putem Novaka Đokovića i pametno bira turnire, doduše u 25. godini.

Kad je u pitanju turnir u Saudijskoj Arabiji, Siner ima mogućnost da osvoji i do šest miliona funti, pa i pored povrede koju je dobio u Šangaju odlučio je da učestvuje.

Šta su rekli organizatori turnira u Parizu?

Nema sumnje da je pred teniserima zahtjevan period godine, naročito jer su iscrpljeni zbog prethodnih turnira. Ipak, masters u Parizu nosi veliki broj poena, pa će mnogima biti važno da ostvaruju što bolje rezultate u "gradu svjetlosti". "Hiljadu ATP poena dodijeljenih pobjedniku će imati veliku težinu", rekao je Sedrik Piolini, organizator turnira.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

"Naravno, svi igrači su fizički iscrpljeni jer je kraj sezone", dodao je, a onda je spomenuo i Novaka Đokovića. "Bilo bi fantastično biti među igračima čije bi ime moglo biti napisano na listi nagrada na dva različita mjesta."

Kad su u pitanju dvojica mladih igrača, Piolini je rekao: "Janik Siner i Karlos Alkaraz podižu jedan drugog na izvanredne nivoe. Svaki put kada se takmiče, jedan drugog tjeraju na nove visine; njihovi kontrastni stilovi stvaraju električne mečeve i obojica se bore do posljednje tačke. Ovo je rivalstvo koje bi moglo da definiše sport u godinama koje dolaze."