"Pokažem pasoš Srbije, a oni okrenu glavu": Đoković nikad neće zaboraviti šta su mu radili

Novak Đoković govorio je o problemima koje je imao zbog srpskog pasoša, bio je mlad, a mnogi su ga izbjegavali zbog toga što dolazi iz zemlje koja trpi sankcije. Zbog toga godinama kasnije često spominje ovu priču i podsjeća da je nikada neće zaboraviti.

Novak Đoković nalazi se u Rijadu gdje se priprema za egzibicioni turnir "Šest kraljeva", a dok iščekuje duel sa Janikom Sinerom, drugim teniserom svijeta, najbolji svih vremena imao je priliku da govori o počecima u karijeri. Nije uvijek bilo sjajno i mada je sada najbolji teniser svih vremena, put Novaka Đokovića nije bio lak, naročito zbog toga jer dolazi iz Srbije.

Period ratova, sankcija i kriza koji je vladao u Srbiji, a dok je Novak pokušavao da izgradi put do svjetske slave, sasvim sigurno nije išao na ruku jednom od najstarijih aktivnih tenisera. Zbog toga je na konferenciji u Rijadu, Đoković iznio duboko lično razmišljanje o diskriminaciji Srbije, koju je trpio još kao mladi teniser. Da nije bilo lako i sam je rekao:

"Stojim kao tinejdžer sa srpskim pasošem i većina ljudi okreće glavu. U redu, dolazim iz Srbije, nije sjajno. Morao sam da se borim protiv toga, da izdržim to, ali ne žalim se", započeo je Novak.

Novak je predstavljao zemlju koja nije bila voljena, to je bila prepreka koju je Đoković morao da pređe, ali koja ga je, kako i sam kaže, ojačala! "Zapravo, zahvalan sam jer mislim da me je to ojačalo. Bio sam još više ponosan na zemlju iz koje dolazim i što imam priliku da je predstavljam. To je nešto što ostaje, to je dugačka igra i na kraju dana je to vrijedno", poentirao je Đoković.

Njegova priča podsjeća na Muhameda Alija

Priča Novaka Đokovića, o preprekama, odrastanju u Srbiji i sankcijama, je priča koju on često govori kada ima priliku da bude na postolju. Najbolji svih vremena često je stajao iz stavova koji nisu bili slični drugim zvučnim imenima, pa ipak je bio poštovan u društvu. Zbog toga je američki TV voditelj Maks Kelerman Đokovića uporedio sa slavnim bokserom - Muhamedom Alijem.

"Koliko god da si poštovao ljude oko sebe, tvoj priča podsjeća na Muhameda Alija, na neki način. Objasniću kako, kad je riješio da bude ispred svih, on jeste dobio reakciju iz mnogih sredina, ali tek vremenom su ljudi shvatili da ima hrabrost da stoji iz svojih uvjerenja, pa čak i ljudi koji ga nisu voljeli morali su to da ga poštuju. A tvoja priča podsjeća na to", rekao je.

Novak je mogao da dobije pasoš Velike Britanije

Novak Đoković mogao je da prestavlja i drugu zemlju u tenisu. Ponude su postojale, ali odluka porodice Đoković je bila jasna. Prije nekoliko godina Srđan Đoković govorio je baš o ovoj temi. "A šta ti misliš, Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda..."

"Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja djeca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana prije toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stranama po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cijenu."

"Tako se i moj Novak uvijek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obje strane, razlika je samo u glavi - i to je to", kazao je Srđan Đoković u "Ćirilici" prije nekoliko godina.