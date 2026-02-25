Novi trener Partizana Damir Čakar govorio o preuzimanju ekipe i očekivanjima Predraga Mijatovića.
FK Partizan odlučio je da smijeni trenera Nenada Stojakovića poslije poraza u 178. "vječitom" derbiju, a umjesto njega ekipu će u narednom periodu voditi Damir Čakar i Đorđije Ćetković.
"Za mene je to bilo iznenađenje", rekao je legendarni fudbaler Čakar za "Sportski žurnal" i dodao:
"Dočekao sam tu informaciju nespreman jer sam došao na trening i nisam znao da će uopšte takva situacija da bude. Normalno, ast i ponos je biti trener Partizana i to je na kraju i neka emocija prema klubu u kojem sam bio fudbaler, ostavio neki trag, skaut u ulozi dovođenja Tavambbe na primjer, trener... Sad sam naravno počastvovan što ću biti šef stručnog štaba. Do kada, ne zavisi od mene nego od rezultata koje ćemo beležiti svi zajedno: ja i moj stručni štab."
"Zvao me Mijatović, ovo očekuje od mene": Oglasio se Damir Čakar i otkrio Partizanov plan
Kako je rekao, situacija poslije derbija svakako nije dobra, tako da je njegov zadatak da prenese nešto iz igračkog iskustva na svoje igrače, da ih podigne i dam im upustva kako da se već od subote vrate na pravi put.
"Mislim da osjećaju važnost grba, vidim da je svima teško poraz pao u derbiju. Ko imalo ima nečeg u glavi, sigurno razmišlja da neke stvari mora da ispravi i nije mu lako poslije ove utakmice. Kako znamo i umijemo, moramo to da arhiviramo na najbrži i najbezbolniji način. Teško jeste, ali, moramo da izađemo iz toga. Fudbal mora i dalje da se igra, biće još derbija...", rekao je novi trener Damir Čakar.
U međuvremenu, niko iz rukovodstva Partizana nije se oglašavao javno, traje "zavjet ćutanja" poslije debakla u derbiju, a sada je Čakar otkrio kako su izgledali razgovori.
"Razgovarao sam sa Predragom Mijatovićem. Očekuju da napravim reakciju ekipe, zna se da sam dugo godina proveo u Partizanu i osećam klub. Očekuje se boljitak... Jako je teško i mnogo bolji i iskusniji treneri od mene bili bi u problemu, ali ja vjerujem u sebe i u ove momke. Na kraju - ovi momci bili su jesenji prvaci, niko im nije poklonio nijedan bod. Ljudi zaboravljaju, dešava se i većim svjetskim ekipama da upadnu u krizu. Ovo je mlad tim, mladi momci sa tri četiri iskusna fudbalera pa je to možda i normalno...", zaključio je Čakar.
Naredni meč Partizan igra ove subote protiv OFK Beograda u Humskoj u subotu.
