"Zvao me Mijatović, ovo očekuje od mene": Oglasio se Damir Čakar i otkrio Partizanov plan

Novi trener Partizana Damir Čakar govorio o preuzimanju ekipe i očekivanjima Predraga Mijatovića.

Izvor: MN PRESS

"Za me­ne je to bi­lo iz­ne­na­đe­nje", rekao je legendarni fudbaler Čakar za "Sportski žurnal" i dodao:

"Do­če­kao sam tu in­for­ma­ci­ju ne­spre­man jer sam do­šao na tre­ning i ni­sam znao da će uop­šte ta­kva si­tu­a­ci­ja da bu­de. Nor­malno, ast i po­nos je bi­ti tre­ner Par­ti­za­na i to je na kra­ju i ne­ka emo­ci­ja pre­ma klu­bu u ko­jem sam bio fud­ba­ler, osta­vio ne­ki trag, ska­ut u ulo­zi do­vo­đe­nja Ta­vam­bbe na pri­mjer, tre­ner... Sad sam na­rav­no po­ča­stvo­van što ću bi­ti šef struč­nog šta­ba. Do ka­da, ne za­vi­si od me­ne ne­go od re­zul­ta­ta ko­je će­mo be­le­ži­ti svi za­jed­no: ja i moj struč­ni štab."

Kako je rekao, situacija poslije derbija svakako nije dobra, tako da je njegov zadatak da prenese nešto iz igračkog iskustva na svoje igrače, da ih podigne i dam im upustva kako da se već od subote vrate na pravi put.

"Mi­slim da osje­ća­ju važnost grba, vi­dim da je svi­ma te­ško po­raz pao u der­bi­ju. Ko ima­lo ima ne­čeg u gla­vi, si­gur­no raz­mi­šlja da ne­ke stva­ri mo­ra da is­pra­vi i ni­je mu la­ko po­slije ove utak­mi­ce. Ka­ko zna­mo i umije­mo, mo­ra­mo to da ar­hi­vi­ra­mo na naj­br­ži i naj­be­zbol­ni­ji na­čin. Te­ško je­ste, ali, mo­ra­mo da iza­đe­mo iz to­ga. Fud­bal mo­ra i da­lje da se igra, bi­će još der­bi­ja...", rekao je novi trener Damir Čakar.

U međuvremenu, niko iz rukovodstva Partizana nije se oglašavao javno, traje "zavjet ćutanja" poslije debakla u derbiju, a sada je Čakar otkrio kako su izgledali razgovori.

"Raz­go­va­rao sam sa Pre­dra­gom Mi­ja­to­vi­ćem. Oče­ku­ju da na­pra­vim re­ak­ci­ju eki­pe, zna se da sam du­go go­di­na pro­veo u Par­ti­za­nu i ose­ćam klub. Oče­ku­je se bo­lji­tak... Ja­ko je te­ško i mno­go bo­lji i is­ku­sni­ji tre­ne­ri od me­ne bi­li bi u pro­ble­mu, ali ja vje­ru­jem u se­be i u ove mom­ke. Na kra­ju - ovi mom­ci bi­li su je­se­nji pr­va­ci, ni­ko im ni­je po­klo­nio ni­je­dan bod. Lju­di za­bo­ra­vlja­ju, de­ša­va se i ve­ćim svjet­skim eki­pa­ma da upad­nu u kri­zu. Ovo je mlad tim, mla­di mom­ci sa tri če­ti­ri is­ku­sna fud­ba­le­ra pa je to mo­žda i nor­mal­no...", zaključio je Čakar.

Naredni meč Partizan igra ove subote protiv OFK Beograda u Humskoj u subotu.

