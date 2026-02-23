logo
Oglasio se Nenad Stojaković: Prva poruka bivšeg trenera Partizana nakon otkaza u Humskoj

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Samo nekoliko sati nakon otkaza u Partizanu, Nenad Stojaković poslao poruku navijačima.

Nenad Stojaković se oglasio nakon smjene u Partizanu Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Fudbalski klub Partizan je u nedjelju uveče izgubio derbi protiv Crvene zvezde (3:0), a već u ponedjeljak razriješio dužnosti Nenada Stojakovića, dosadašnjeg šefa stručnog štaba. Nekadašnji fudbaler, kasnije trener u mlađim kategorijama crno-bijelih i filijali Teleoptiku, nakon samo nekoliko mjeseci napušta klupu Partizana zbog loših rezultata koje je ostvario.

Na rastanku, Stojaković je preuzeo odgovornost za sve urađeno i zatražio od navijača da podrže mladu ekipu koju će u nastavku sezone predvoditi Damir Čakar i Đorđije Ćetković. Kratkom porukom Nenad Stojaković se obratio navijačima Partizana.

"Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana u ovom zahtjevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati vjerni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima", istakao je Nenad Stojaković.

Podsjećamo, Nenad Stojaković je predvodio Partizan na devet takmičarskih mečeva. Ostvario je pet pobjeda, jedan remi i tri poraza. Posljednji neuspjeh zabilježio je protiv Crvene zvezde, koja sada ima četiri boda prednosti na vrhu tabele. Nakon poraza na stadionu "Rajko Mitić", Nenad Stojaković je dobio otkaz na mjestu prvog trenera Partizana.

