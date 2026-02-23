Mijatov sestrić i legenda vode Partizan: Svaka nova odluka iz Humske djeluje sve bizarnije

Partizan je smijenio Nenada Stojakovića i odlučio da do daljeg ekipu vodi Đorđije Ćetković, inače sestrić Predraga Mijatovića. Uz njega će takođe biti i Damir Čakar koji ima licencu.

FK Partizan odlučio je da smijeni trenera Nenada Stojakovića pošto je od prvog dana bilo očigledno da eksperiment sa njim ne može da uspije. Za početak, naslijedio je Srđana Blagojevića koji ni po čemu nije zaslužio otkaz, potom je imao vrlo bizarno prvo obraćanje u kome je govorio o mercedesu i Lebronu Džejmsu, do zime je "istopio" prednost koju je imao u odnosu, a onda je čak na pripremama odlučio da se njegovi igrači samoorganizuju - da bi im pokazao da je trener jako bitan. Kao da niko od njih do tog trenutka nije igrao fudbal.

Uslijedila je "patnja" tokom proljeća, uz oslabljen sastav Partizana, a iako ga je Predrag Mijatović spasio otkaza poslije remija sa Radničkim iz Niša (0:0) - nije mogao riječ da kaže nakon što su crno-bijeli doživjeli debakl u 178. "vječitom" derbiju. I prije nego što je sudija Pavle Ilić odsvirao posljednji zvižduk, Stojaković je znao da je smijenjen.

Mijatov sestrić spasava Partizan?

U ovom trenutku Partizan zaostaje četiri boda za Crvenom zvezdom i to znači da mu je potrebno čudo da bi napravio preokret i došao do titule, posebno ako se uzme u obzir forma ekipe - uz narušenu atmosferu. Svjesni su igrači koliko je loša odluka bila da se smijeni Blagojević, s kojim je većina imala dobar odnos, ali Predrag Mijatović je imao drugi plan.

“Moj pokojni otac je igrao fudbal i bio jako talentovan, zatim ujak Peđa je naravno bio uzor i danas je. Kao ličnost i kao igrač uvijek je bio neko ko zaslužuje da se na njega ugledam u svakom smislu i hvala Bogu sto imam takvog ujaka za uzor", rekao je jednom prilikom Đorđije Ćetković čiji brat Marko je takođe fudbaler i bio je u Partizanu.

Kao i kada je smijenio Blagojevića, opet kuburi sa rješenjima, pošto u ovom trenutku bukvalno niko od istaknutijih trenera ne želi da dođe u Humsku. Malo ko je htio i kada je postojala prednost na tabeli, a sada uz finansijsku nestabilnost i minus...

Zato je rješenje - sestrić Predraga Mijatovića. Đorđije Ćetković, koji je i u prethodnom periodu bio u stručnom štabu Partizana, biće zapravo vršilac šefa stručnog štaba u narednom periodu. Radi se o treneru koji je vodio u Partizanu igrače do 15 i 17 godina, a potom je pomagao Aleksandru Stanojeviću, Savu Miloševiću, Srđanu Blagojeviću, Marku Jovanoviću i Nenadu Stojakoviću.

Ima i igračko iskustvo, pošto je nastupao za Čukarički, Voždovac, Železnik, Budućnost iz Podgorice, Hansu iz Rostoka, kao i neke klubove u Izraelu, Mađarskoj, Tajlandu, Turskoj...

Damir Čakar došao s razlogom

Interesantno je da je Partizan baš ove zime doveo i svoju igračku legendu Damira Čakara u stručni štab, a i te kako će značiti njegova PRO licenca. Očekuje se da bude formalno imenovan za trenera, a da zapravo glavnu ulogu obavlja Đorđije Ćetković, što nije ništa više neobično u srpskom fudbalu.

Nekada odlični crnogorski napadač, koji je u Partizanu igrao u dva mandata - od 1995. do 1997. godine, pa onda od 2001. do 2005. godine - kratko je bio trener samo u Novom Pazaru prije četiri sezone, kada se nije proslavio.

Očekuje se da kao igračka legenda Partizana pomogne da se "preživi" krizna situacija u Humskoj, najveća u eri nove uprave.

I šta ćemo sad?

Partizan je ponovo doživio da bude u v.d. statusu, baš kao i poslije smene Srđana Blagojevića, kada novog rješenja nije bilo ni na vidiku, tako da je nekoliko utakmica vodio Marko Jovanović. Dok se šuškalo o velikim imenima, koje Partizan ne može da plati, donesena je odluka da klub vodi trener bez superligaškog iskustva i to se pokazalo kao kardinalna greška.

Neki su rekli odmah, neki su "presjekli" poslije devet mečeva, a za to će se postavljati i pitanje odgovornosti jer je Partizan dopustio da uprkos vođstvu na tabeli možda ispadne iz trke za titulu već u februaru, a čak je i drugo mjesto ugoženo.

To sve govori da bi moglo da dođe do vanredne Skupštine FK Partizan, o čemu je već pričao Predrag Mijatović.

