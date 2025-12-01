Ugasio se srpski finalista Lige šampiona

Nekadašnji finalista rukometnog Kupa šampiona Proleter iz Zrenjanina je najavio da je meč sa Šamotom bio posljednji u istoriji kluba.

Proleter je u Zrenjaninu savladao Šamot 35:32 i tako pobjegao sa dna tabele Arkus lige, ali nažalost djeluje da bi to mogao da bude poslednji meč ovog rukometnog velikana.

Pobjedu su donijeli Lazar Pavlović i Mirko Podunavac sa po osam golova, Miloš Kovačević je imao 10 odbrana, ali to je palo u drugi plan zbog saopštenja kluba pred ovaj meč.

"S obzirom da su na posljednjoj Skupštini kluba neopozive ostavke podnijeli predsejdnik Milan Grubanov i njegov upravni odbor, dužni smo da saopštimo da trenutno klub nema rukovodstvo i da zahvaljujući trenerima i igračima i dalje igra utakmice u Super ligi Srbije. Ovakvo stanje je neodrživo, a pomoći nema sa bilo koje strane kako bi klub funkcionisao normalno. Obavještavamo javnost da će RK Proleter u subotu protiv Šamota iz Aranđelovca odigrati možda i svoj poslednji meč i napustiti takmičenje. Gradonačelnik je obaviješten o stanju u klubu, ali povratne informacije, niti reakcije nema“, stoji u saopštenju kluba.

Šta je rekao trener kluba?

Legendarni Dragan Kukić, član generacije koja je 1991. godine igrala finale Kupa šampiona sa Barselonom. sada je trener ekipe i on je poslije meča sa Crvenom zvezdom u Arkus ligi prvi istupio i govorio o problemima.

"Moji igrači i ja znamo kako nam je. Ovdje sam proveo najljepše dane svoje karijere, iz te generacije sam poslednji otišao, i danas stojim čvrsto, ne odustajem, ali bez finansijske podrške teško. Nisu ovde samo u pitanju plate, ovdje je u pitanju egzistencija kluba.

Treba igrač da ode da se nahrani, platiti stan, račune, prevoz, kotizacije. Mi smo lišeni svega toga manje više. Trajaćemo onoliko koliko momci mogu da izdrže. Ja ću posljednji napustiti ovu priču, cijeli život sam u rukometu, imam obavezu prema ovim momcima. Oni su isto dali riječ i ruku idemo da igramo dalje. Valjda će se neko okrenuti prema nama i pogledati nas da to vrijedi. Nije dobro za srpski rukomet. Do polusezone smo ovdje, ako se nešto desi, ako ne, biće to jedan jako bolan trenutak za velikana Proletera. Ne predviđam mu svijetlu budućnost", rekao je Kukić.

Nekoliko dana nakon što je Proleter najavio da bi mogao da se ugasi to je uradio i Rukometni klub Crvenka. Nekadašnji šampion Jugoslavije i još jedan tim koji je igrao finale Kupa šampiona je pred kolapsom.

"Dragi prijatelji, navijači, i svi oni koji nose Crvenku u srcu. RK Crvenka nalazi se pred možda najtežim trenutkom u svojoj istoriji. Zbog teške finansijske situacije i nedostatka podrške onih koji bi trebalo da prepoznaju i čuvaju vrijednost jednog velikog sportskog imena, naš klub je doveden u poziciju da razmatra mogućnost istupanja iz takmičenja. Zato vas pozivamo da dođete u halu u nedjelju u budete uz naše momke. Ova utakmica može biti posljednja koju RK Crvenka igra pred svojom publikom, pred ljudima koji su oduvijek bili srce i snaga ovog kluba", stajalo je u saopštenju pred utakmicu sa SC Voždovac.

