Pravi se drim tim za osvajanje Lige šampiona: Pustili Srbina poslije 8 godina, pa napravili najjači trio Evrope

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nakon osam godina u Fihseu tim će napustiti Dejan Milosavljev, baš kada u Berlinu prave drim tim za velika djela.

Fihse Berlin dovodi dvojicu rukometaša Izvor: Uwe Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Sprema se pravi drim tim za osvajanje Lige šampiona i Bundeslige, ali bez Dejana Milosavljeva! On je već dogovorio saradnju sa Kjelceom u Poljskoj naredne sezone kod Talanta Dušebajeva, a njegov Fihse za to vrijeme sprema transfer bombe.

Navodno će Dika Mem nakon prekida saradnje sa Barselonom stići u Berlin. Sjajni desni bek bi tako stigao u tim kod Matijasa Gidsela, a navodno je Danac već spreman za to i pomjeriće se na mjesto srednjeg beka. Navodno će uz to u tim kao lijevi bek stići Simon Pitlik.

Plan je da Gidsel bude u centru, sa Pitlikom i Memom sa strane. Rezerve su takođe nevjerovatne, pošto će na lijevom beku to biti Matijas Langof, na centru Tobijas Grendal i Nils Lihtlajn, a desno Nejc Cehte uz Fabijana Videa.

Iako Milosavljev navodno napušta klub, neće "lisice" ostati bez Srba. Ostaće u timu pivot srpske nacionalne selekcije Mijajlo Marsenić koji će nastaviti da igra na crti sa Maksom Darjom.

Prošle godine Fihse je osvojio svoju prvu titulu u Bundesligi u istoriji, a trenutno u Njemačkoj odjekuje skandal jer im je taj osvojeni pehar ukraden. Takođe igrali su finale Lige šampiona, ali ih je pobijedila mašinerija Magdeburga koji vodi Benet Vigert.

