Pravi se drim tim za osvajanje Lige šampiona: Pustili Srbina poslije 8 godina, pa napravili najjači trio Evrope

Nakon osam godina u Fihseu tim će napustiti Dejan Milosavljev, baš kada u Berlinu prave drim tim za velika djela.

Izvor: Uwe Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Sprema se pravi drim tim za osvajanje Lige šampiona i Bundeslige, ali bez Dejana Milosavljeva! On je već dogovorio saradnju sa Kjelceom u Poljskoj naredne sezone kod Talanta Dušebajeva, a njegov Fihse za to vrijeme sprema transfer bombe.

Navodno će Dika Mem nakon prekida saradnje sa Barselonom stići u Berlin. Sjajni desni bek bi tako stigao u tim kod Matijasa Gidsela, a navodno je Danac već spreman za to i pomjeriće se na mjesto srednjeg beka. Navodno će uz to u tim kao lijevi bek stići Simon Pitlik.

Plan je da Gidsel bude u centru, sa Pitlikom i Memom sa strane. Rezerve su takođe nevjerovatne, pošto će na lijevom beku to biti Matijas Langof, na centru Tobijas Grendal i Nils Lihtlajn, a desno Nejc Cehte uz Fabijana Videa.

Iako Milosavljev navodno napušta klub, neće "lisice" ostati bez Srba. Ostaće u timu pivot srpske nacionalne selekcije Mijajlo Marsenić koji će nastaviti da igra na crti sa Maksom Darjom.

Prošle godine Fihse je osvojio svoju prvu titulu u Bundesligi u istoriji, a trenutno u Njemačkoj odjekuje skandal jer im je taj osvojeni pehar ukraden. Takođe igrali su finale Lige šampiona, ali ih je pobijedila mašinerija Magdeburga koji vodi Benet Vigert.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!