Preminuo Vojislav Crljić, član uprave RK Derventa

Crljić je preminuo u 74. godini.

Član Upravnog odbora Rukometnog kluba Dervente Vojislav Crljić iznenada je preminuo jutros u 74. godini, saopšteno je iz kluba.

S velikom tugom moramo obavijestiti navijače i članove našeg kluba da je jutros preminuo Vojislav Crljić.

Vojo, koji je bio član Upravnog odbora našeg kluba, dugogodišnji sportski radnik i aktivista u klubu, preminuo je jutros iznenada u svojoj 74. godini života.

Naš Vojo u klubu je posebnu brigu vodio o našim najmlađim članovima.

Porodici, rodbini, prijateljima upućujemo iskreno saučešće!

Vojo, hvala ti za sve!

Tvoj RK Derventa!"

