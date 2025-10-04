Prvenstvo nije ni počelo, Derventa se razišla s trenerom i dvojicom igrača!

Goran Trkulja više nije trener Dervente, a dres ovog kluba više neće nositi ni dvojica igrača.

Izvor: RK Derventa/Slobodan Živanić

Rukometna Premijer liga BIH nije ni počela, a već imamo jednu promjenu na trenerskoj klupi.

RK Derventa i Goran Trkulja raskinuli su saradnju nakon ostavke trenera koji je prije dva mjeseca preuzeo ekipu i odradio pripreme za predstojeću sezonu.

"Tačno je da sam napustio Derventu, jednostavno imamo razmimoilaženje u stavovima kada je u pitanju sezona koja je pred nama i podnio sam ostavku. Moram da kažem da sam imao dobru saradnju sa predsjednikom kluba Slavenom Šmuljom koji je bio uz mene od prvog do posljednjeg dana. Rukometnom klubu Derventa želim mnogo sreće", rekao je Trkulja u izjavi za MONDO.

Derventa će novu sezonu Premijer lige BIH otvoriti u srijedu duelom protiv Leotara, a ovaj duel igra se od 18.30 časova u Sportskom centru Derventa.

Ekipu bi nakon odlaska Trkulje trebao preuzeti dosadašnji pomoćnik Milorad Bjelošević, koji je prošle sezone vodio Derventu.

Kako nezvanično saznajemo, odlazak Trkulje nije jedina promjena u Derventi pred početak nove sezone, klub su napustila i dvojica igrača. Dres Dervente neće više nositi Saša Šatara i Sergej Krstajić, koji su raskinuli ugovor sa klubom, saznaje MONDO.