Borac m:tel upisao novu ubjedljivu pobjedu: Derventa na -13 u Boriku!

Crveno-plavi su ubjedljivo porazili Derventu.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca m:tel ostvarili su večeras drugu pobjedu u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Poslije ekipe Grosuplja, koju su porazili u Gradišci (34:24), tim Mirka Mikića je ovog četvrtka u Boriku nadigrao i ubjedljivo savladao tim Dervente rezultatom 37:24.

Narednu provjeru pred početak bh. šampionata crveno-plavi će imati u subotu (30. avgust), kada će na istom mjestu, od 18.30 časova, igrati sa tuzlanskom Slobodom.

