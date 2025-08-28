logo
Borac m:tel upisao novu ubjedljivu pobjedu: Derventa na -13 u Boriku!

Borac m:tel upisao novu ubjedljivu pobjedu: Derventa na -13 u Boriku!

Autor Dragan Šutvić
0

Crveno-plavi su ubjedljivo porazili Derventu.

Rukomet Borac Derventa 37 24 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca m:tel ostvarili su večeras drugu pobjedu u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Poslije ekipe Grosuplja, koju su porazili u Gradišci (34:24), tim Mirka Mikića je ovog četvrtka u Boriku nadigrao i ubjedljivo savladao tim Dervente rezultatom 37:24.

Narednu provjeru pred početak bh. šampionata crveno-plavi će imati u subotu (30. avgust), kada će na istom mjestu, od 18.30 časova, igrati sa tuzlanskom Slobodom.

(mondo.ba)

