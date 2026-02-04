Nekadašnji finalista Lige šampiona istupio iz lige Srbije

Proleter iz Zrenjanina istupio je iz Arkus lige.

Proleter iz Zrenjanina napustio je Arkus ligu, nakon što su poslednja dva meča registrovana službenim rezultatom 10:0 za Radnički iz Kragujevca, a prethodno i za Metaloplastiku. Kao što je i ranije bilo najavljeno, legendarni klub je pred gašenjem, a ovo su bili posljednji koraci kluba iz Zrenjanina.

Kako pravila lige nalaži, u slučaju da ekipa ne odigra dvije utakmice, slijedi automatsko izbacivanje, kao što se u pomenutom slučaju i dogodilo. Klub je u međuvremenu ostao bez trenera i igrača, jer je Dragan Kukić napustio ekipu, a sa njim i gotovo kompletni igrački kadar. U ekipi je trenutno ostao samo golman Marko Šaru.

Klub je najprije zbog dugovanja prema Arkus ligi, bio suspendovan i nije mogao da učestvuje dok obaveze ne budu izmirene. Nekada finalista Lige šampiona sada možda živi posljednje dane postojanja.

Nedavno se i klub oglasio i obavijestio javnost o trenutnom stanju u legendarnom klubu.

"S obzirom da su na posljednjoj Skupštini kluba neopozive ostavke podnijeli predsjednik Milan Grubanov i njegov Upravni odbor, dužni smo da saopštimo da trenutno klub nema rukovodstvo i da zahvaljujući trenerima i igračima i dalje igra utakmice u Super ligi Srbije. Ovakvo stanje je neodrživo, a pomoći nema sa bilo koje strane kako bi klub funkcionisao normalno. Obavještavamo javnost da će RK Proleter u subotu protiv Šamota iz Aranđelovca odigrati možda i svoj posljednji meč i napustiti takmičenje. Gradonačelnik je obaviješten o stanju u klubu, ali povratne informacije, niti reakcije nema", stoji u saopštenju kluba.

Šta je rekao trener Dragan Kukić?

Prije nego što je sa igračkim kadrom napustio klub, Dragan Kukić je rekao:

"Moji igrači i ja znamo kako nam je. Ovdje sam proveo najljepše dane svoje karijere, iz te generacije sam posljednji otišao, i danas stojim čvrsto, ne odustajem, ali bez finansijske podrške teško. Nisu ovdje samo u pitanju plate, ovdje je u pitanju egzistencija kluba.

Treba igrač da ode da se nahrani, plati stan, račune, prevoz, kotizacije. Mi smo lišeni svega toga manje više. Trajaćemo onoliko koliko momci mogu da izdrže. Ja ću posljednji napustiti ovu priču, cijeli život sam u rukometu, imam obavezu prema ovim momcima. Oni su isto dali riječ i ruku idemo da igramo dalje. Valjda će se neko okrenuti prema nama i pogledati nas da to vrijedi. Nije dobro za srpski rukomet. Do polusezone smo ovdje, ako se nešto desi, ako ne, biće to jedan jako bolan trenutak za velikana Proletera. Ne predviđam mu svijetlu budućnost", rekao je Kukić.

