Barbara Šet se potpuno pogubila pred Novakom Đokovićem

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Pomalo neprijatan razgovor Barbare Šet i Novaka Đokovića pred start Australijan Opena.

Barbara Šet se potpuno pogubila pred Novakom Đokovićem

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u ponedjeljak kreće u pohod na 11. titulu na Australijan Openu, a prvi rival biće mu Španac Pedro Martinez. Scena sa treninga srpskog asa gdje mu fizioterapeut masira vrat je izazvala veliku zabrinutost u teniskoj javnosti, ali Novak je jasno stavio do znanja Barbari Šet da neće govoriti o svom fizičkom stanju prije početka turnira.

U razgovoru sa nekadašnjom teniserkom potpuno je zaobišao odgovor na njeno pitanje o potencijalnoj povredi, a potom i iznio svoje ambicije i očekivanja pred početak turnira.

  • "Kako je vrat", upitala je Barbara, na šta je Đoković iznenađeno ponovio njeno pitanje: "Vrat? Ne".
  • "Da, vrat, tokom treniga vidjeli smo da je došao fizio i da ti je pomerao vrat desno-lijevo", rekla je Barbara usput imitirajući situaciju.
  • "To je bila samo masaža. Volim da se masiram", rekao je Novak i slegnuo ramenima
  • Potom je napravila lapsus: "100 posto si spreman (fit, ona je izgovorila fish)?"
  • "Sto posto sam Mardi Fiš na Australijan Openu", rekao je Nole i glasno se nasmijao.
  • Koji je tvoj plan za Sinera i Alkaraza?
  • "Pobjeda je uvijek cilj, u to nema sumnje. Imam samopouzdanje i vjeru u sebe, ne mogu da predvidim budućnost. Znamo da su Siner i Alkaraz glavni favoriti, ali kada si tu i kada izađeš na teren uvijek imaš šansu. Uvijek vjerujem u svoje šanse, pogotovo ovdje", poslao je jasnu poruku Đoković.

 Šta mu nedostaje protiv Sinera i Alkaraza?

Na konferenciji za medije pred početak turnira, Đoković je pričao o rivalstvu sa Sinerom i Alkarazom i zašto ima sve manje šanse da ih pobijedi na ATP turu.

"Nedostaje mi malo više energije i snage u nogama, da bih mogao da se takmičim sa njima u samoj završnici turnira. Dajem sve od sebe, kao što sam davao prošle godine i mislim da sam im bio pravi izazivač na putu do titule. Tri od četiri slema sam izgubio prošle godine od Janika ili Karlosa i ne treba više da ih hvalim, dovoljno sam ih hvalio. Šalim se naravno", dodao je Novak sa osmijehom.

