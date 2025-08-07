Štimac nakon debija i remija protiv Breidablika: Nismo zadovoljni jer željeli smo bilo kakvu pobjedu

Nije hrvatski stručnjak uspio da upiše pobjedu u prvom meču na klupi Zrinjskog, pa će u revanšu tražiti rezultat koji će odvesti šampiona BiH u posljednju rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Izgledao je Zrinjski potpuno izgubljeno u prvih 45 minuta, što su pokazali i zvižduci domaće publike na poluvremenu, ali je u drugom dijelu uspio da se vrati i izbori remi 1:1 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Breidablika.

Tako je Igor Štimac remijem debitovao na klupi "plemića". Očekivali su možda neki drugi rezultat, pobjedu, što je i potvrdio hrvatski stručnjak, ali kako se odvijala utakmica, mogu i moraju biti zadovoljni što su izbjegli poraz.

"Nismo zadovoljni jer željeli smo bilo kakvu pobjedu. Nažalost, nismo danas došli do nje. Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolaz", rekao je Štimac u izjavi za TV Arena Sport odmah po završetku susreta u Mostaru.

Iako je Zrinjski bio favorit, bilo je jasno da protiv Islanđana neće biti lako.

"Utakmica je bila teška, jesu nas malo iznenadili sa izlaskom 5-4-1, sa dosta dubokim blokom i strpljivošću, gdje mi nismo bili dovoljno pametni i kreativni da brzim promjenama strana i okomitim loptama pronađemo neke rupe. Premalo smo se kretali na prednjim pozicijama da bi se otvorio prostor, i sa prvih nekoliko grešaka u prvih desetak minuta stvorila se nervoza, pa odbranimo dva puta penal i još primiš gol. Nije bilo lako momcima. Treba da se zahvalimo publici koja nas je bodrila svih 90 minuta. Tražili smo rješenje cijelo vrijeme, gdje se popraviti, kako unaprijediti igru... Vidjeli ste da smo mijenjali puno bekova, uvodili nekoliko ofanzivnijih igrača, imali nekih prilika..."

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Potpuno bezidejan bio je mostarski tim u prvih 45 minuta. U drugom dijelu se to popravilo, pa je stiglo i zasluženo izjednačenje preko Nemanje Bilbije.

"U prvom poluvremenu protivnik je stalno stajao iza lopte i teško je bilo doći u poziciju. Ali protivnik se umara, pa ste vidjeli da su posljednjih 30 minuta krali vrijeme na sve moguće načine da bi priveli utakmicu kraju bez poraza. U tome su i uspjeli i ja im čestitam u tome. Koristili su sve moguće načine da dođu do pozitivnog rezultata, ali čeka nas start sa nule na Islandu."

A taj revanš zakazan je za sedam dana, narednog četvrtka od 19.30 u Kopavoguru.

"Na kraju, vratili smo se u jednoj teškoj utakmici. Našli smo nekako načina da ipak dođemo do tog gola koji nam daje mirniju noć i vremena za pripremu za narednu utakmicu. Vidljiv je nedostatak samopouzdanja, pogotovo kad utakmicu otvoriš mlako i sa greškama, a to nije ono što ja želim kao trener", poručio je Štimac na kraju.

Podsjetimo, ukoliko Zrinjski prođe u plej-of za Ligu Evrope, igraće protiv boljeg iz duela Servet (Švajcarska) - Utreht (Holandija) (prvi meč 1:3 u korist Holanđana), a ukoliko Mostarci ne uspiju da eliminišu Breidablik, igraće protiv pobjednika dvomeča Milsami (Moldavija) - Virtus (San Marino) (prvi meč 3:2), u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu.