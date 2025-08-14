logo
Bilbija poveo Zrinjski ka plej-ofu Lige Evrope: "Sa zadovoljstvom ćemo igrati te utakmice, idemo u Mostar sa osmijehom!"

Autor Dragan Šutvić
Kapiten Mostaraca sumirao je duel sa Breidablikom, nakon kojeg su se "plemići" plasirali u plej-of Lige Evrope, gdje ih čeka Utreht.

Breidablik Zrinjski izjava Nemanje Bilbije Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog igraće u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

Mostarci su u revanšu trećeg kvalifikacionog kola trijumfovali na Islandu nad Breidablikom (1:2) i zakazali dvomeč sa Utrehtom, 21. i 28. avgusta.

"Šta mogu da kažem nego da smo presrećni. Drugi put u istoriji uspjeli smo da pobijedimo ovdje na dalekom Islandu. Mislim da smo jako dobro otvorili utakmicu i kontrolisali je do tog penala na kraju. Uspjeli smo na kraju da sačuvamo prednost i mislim da smo zasluženo prošli dalje", rekao je poslije utakmice strijelac prvog pogotka Zrinjskog u večerašnjoj utakmici za Zrinjski TV, dodavši:

"Plej-of faza je jako težak ispit, ali mi ćemo se zadovoljstvom igrati te utakmice. Dosta momaka je došlo, međutim to nas krasi posljednjih godina. Hvala i momcima koji su došli na Island da nas podrže i idemo u Mostar sa osmijehom."

Prije prve utakmica sa Utrehtom, Zrinjski će početi i sezonu u bh. prvenstvu nakon tri odgođene utakmice. U nedjelju će u Mostaru igrati protiv Širokog Brijega.

(mondo.ba)

