Nedjelja je dan za derbije: Borac – Sarajevo, pa Željezničar – Zrinjski!

Autor Dragan Šutvić
0

Predstojeće, peto kolo Premijer lige BiH obiježiće derbiji u Banjaluci i Sarajevu. Oba će biti odigrana drugog dana vikenda.

Premijer liga BiH 5. kolo raspored Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Peto kolo Premijer lige BiH igraće se od petka (22. avgust) do nedjelje (24. avgust), a upravo je drugi dan vikenda rezervisan za najveće utakmice ove runde.

Sa početkom u 18.45 časova, na teren banjalučkog Gradskog stadiona istrčaće igrači Borca i Sarajeva. Crveno-plavi su tokom jučerašnjeg dana trijumfovali u Doboju (0:1), dok je bordo tim stigao do pobjede pred domaćom publikom (2:1) protiv Posušja, na debiju Husrefa Musemića i Adema Ljajića, tako da i jedni i drugi ulaze u dobrom raspoloženju u duel u Platonovoj ulici.

Istog dana, ali od 21.00 čas, sastaće se Željezničar i Zrinjski. Tim sa Grbavice je nakon nepotpune četiri runde na liderskoj poziciji sa osam bodova, a aktuelnog šampiona dočekaće osokoljen bodovima iz gostujućeg susreta sa Veležom (0:1), kada je spektakularan pogodak, sa skoro 30 metara, postigao Žoao Erik.

Ekipa Igora Štimca će na Grbavici igrati samo tri dana nakon što pred mostarskom publikom odmjeri snage sa Utrehtom, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope. Zrinjski je, podsjetimo, sinoć odigrao prvi ligaški meč u novoj sezoni, remiziravši bez pogodaka sa Širokim Brijegom.

Predstojeće premijerligaško kolo otvoriće Posušje i Rudar Prijedor (petak, 21.00), dok će se u subotu dvije utakmice igrati u istom terminu.

Parovi su Radnik – Velež i Široki Brijeg – Sloga Meridian.

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Petak (22. avgust):

Posušje – Rudar Prijedor (21.00)

Subota (23. avgust):

Radnik – Velež (21.00)

Široki Brijeg – Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (24. avgust):

Borac – Sarajevo (18.45)

Željezničar – Zrinjski (21.00)



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

