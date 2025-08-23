Radnik pregazio Velež u Bijeljini: Poraz Sloge na Pecari

Danas su odigrane dvije utakmice petog kola Premijer lige BiH, a Radnik i Široki Brijeg iskoristili su domaći teren.

Nakon poraza prethodnog vikenda u Prijedoru, fudbaleri Radnika su u okviru 5. kola Premijer lige BiH stigli do zasluženog trijumfa protiv Veleža. Bijeljinci su pred domaćom publikom slavili rezultatom 3:0

Prvu veliku priliku na meču imao je Radnik. Šutirao je Šutirao je Čumić, ali Antonić sjajno prati i izbacuje loptu sa gol linije. U 13. minutu nova prilika za Radnik, ali Gorzi pogađa samo vanjski dio mreže.

Do kraja prvog dijela bilježimo još pokušaj Maričića sa poludistance koji je bez većih problema zaustavio golman Veleža.

Domaći do vođstva stižu u 55. minutu. Krajišnik je izveo korner sa lijeve strane, Gorzi se najbolje snašao i poslao loptu u mrežu „rođenih“.

U 66. minutu nakon jednog udaraca, fudbaler Radnika Markovina blokira rukom nakon čega je Irfan Peljto pokazao na bijelu tačku.

Nakon VAR provjere, loptu je „na kreč“ namjestio Dogan, ali njegov udarac sjajno brani Lakić. U nastavku se lopta od stative odbija do Mešića, ali golman Radnika još jednom sjajno brani.

Kazna je stigla ekspresno. U 74. minutu nakon lijepog centaršuta Krajišnika, Pantelić glavom spušta do Gogića koji završava ovu akciju za velikih 2:0.

U 80. Radnik stiže i do trećeg gola. Ubacio je Krajišnik još jednom iz kornera sa lijeve strane, a od Antonića lopta se odbila u njegovu vlastitu mrežu.

Široki Brijeg slavio na Pecari

Prvu pobjedu na domaćem terenu ubilježila je ekipa Širokog Brijega. Izabranici Deana Klafurića zasluženo su savladali Slogu rezultatom 1:0.

Nakon nešto mirnijeg početka meča na Pecari, prvo pravo uzbuđenje vidjeli smo u 29. minutu kada je Čaušić šutirao, golman Sloge bio je savladan, ali Grabež izbija glavom i spašava svoj tim.

Novu pravu priliku vidjeli smo tek u 63. minutu, a ponovo su je imali domaći. Černjak je izveo korner, a Posavac sa neka četiri metra pogađa stativu. Samo dva minuta kasnije Jelavić je bio u prilici, ali su se još jednom spasili gosti.

Ipak, spasa nije bilo u 73. minutu. Predragović je igrao rukom u svom šesnaestercu, a Stanić pogodio za prednost domaćih sa bijele tačke. Ispostaviće se da je to bio i konačan rezultat ovog meča.

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Danas (23. avgust):

Odigrano juče (22. avgust):

Posušje – Rudar Prijedor 0:0

Nedjelja (24. avgust):

Borac – Sarajevo (18.45)

Željezničar – Zrinjski (21.00)



