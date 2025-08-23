logo
Igor Štimac biranim riječima o Željezničaru i Grbavici: "Predivno gostovanje, fudbalski romantičari..."

Igor Štimac biranim riječima o Željezničaru i Grbavici: "Predivno gostovanje, fudbalski romantičari..."

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Zrinjskog je pohvalno govorio o sarajevskom klubi i stadionu.

Željezničar Zrinjski Igor Štimac najava Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Peto kolo Premijer lige BiH biće zaključeno derbijem na Grbavici, u kojem se, bez prisustva gostujućih navijača, sastaju Željezničar i Zrinjski (nedjelja, 21.00).

Aktuelni šampion BiH igraće ovaj meč između dva evropska duela sa Utrehtom u plej-ofu Lige Evrope, a pred put u Sarajevo trener Zrinjskog Igor Štimac je biranim riječima govorio o predstojećem rivalu, kojeg poznaje još iz jugoslovenskog vremena.

"Imali smo iscrpljujuću utakmicu u plej-ofu Lige Evrope. Moramo da vidimo kakvi smo sa svježinom i sa kojim kadrom krećemo u ozbiljnu utakmicu na predivnom gostovanju, kod fudbalskih romantičara u Sarajevu, u predivnoj atmosferi. Radujemo se tom susretu. uvijek sam sa radošću išao tamo da igram jer znam da me čekaju publika koja razumije fudbal i ugodno fudbalsko okruženje, dobar teren. Mislim da će tako biti i ovaj put, pa da vidimo gdje ko stoji u ovom trenutku. Vrlo jasno i otvoreno ćemo ići po tri boda, jer smo u situaciji u kojoj imamo priličan broj zaostalih utakmica", istakao je Štimac na konferenciji za novinare.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Naglašava da njegov tim u budućem periodu mora da popravi realizaciju sa kojom kuburi od starta sezone.

"Na nama je da sebe dovedemo u fazu korekcije kada su u pitanju realizacija i igra u posljednjoj trećini, jer su energija i disciplina na terenu vidljivi. U svim elementima fudbalske igre mamimo aplauze, ali nam nedostaje kruna svega, a to su golovi. Moramo puno više da radimo i dovedemo igrače u fazu samopouzdanja u kojoj će biti besprijekorno dobri", navodi bivši hrvatski reprezentativac, koji dočekuje ovaj susret uz probleme u igračkom kadru.

"Neke stvari su na čekanju po pitanju radnih i boravišnih dozvola. Moramo da poštujemo legitimnu proceduru. Kada igrači steknu pravo nastupa bićemo srećni jer vidimo da će donijeti ekstra kvalitet. Mi na svakoj poziciji imamo dva-tri podjednaka igrača i nemam apsolutno nikakvu bojazan sa rotiranjem kako bih dobio svježinu za ono što želim da igramo, a to je visoki presing i dominacija nad protivnikom bez obzira na njegovo ime. Želimo da budemo što bliže protivničkom golu, prilikom oduzimanja lopti."

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Radnik – Velež (21.00)

Široki Brijeg – Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (24. avgust):

Borac – Sarajevo (18.45)

Željezničar – Zrinjski (21.00)

Odigrano u petak:

Posušje – Rudar Prijedor 0:0



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

