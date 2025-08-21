UŽIVO ZRINJSKI - UTREHT: Bh. šampion pregrmio najteže, slijedi borba za istorijski plasman u Ligu Evrope (SASTAVI)

Holandski Utreht gostuje na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, u prvom meču plej-ofa Lige Evrope.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Dva kluba iz BiH do sada su igrala grupnu fazu Konferencijske lige, Zrinjski 2023. i Borac 2024. godine, a sada će Mostarci pokušati da ispišu istoriju i postanu prvi bh. klub koji će zaigrati u Ligi Evrope.

Bh. šampion krenuo je ovosezonski evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Virtus iz San Marina lako je preskočen (2:1, 2:0), ali Slovan iz Bratislave ponovo je bio nerješiva enigma i "plemići" su zaustavljeni (2:2, 0:4).

Takmičenje na međunarodnoj sceni nastavili su u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gdje su trijumfom protiv islandskog Breidablika (1:1, 2:1) osigurali bar nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Ipak, tim Igora Štimca težiće više - u dvomeču sa Utrehtom pokušaće da izbori plasman u Ligu Evrope.

Prvi meč na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a u istom terminu za sedam, 28. avgusta, dana biće odigran revanš u Utrehtu.

Duel iz Mostara pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".