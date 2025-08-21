UŽIVO ZRINJSKI - UTREHT: Bh. šampion pregrmio najteže, slijedi borba za istorijski plasman u Ligu Evrope (SASTAVI)

Holandski Utreht gostuje na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, u prvom meču plej-ofa Lige Evrope.
Dva kluba iz BiH do sada su igrala grupnu fazu Konferencijske lige, Zrinjski 2023. i Borac 2024. godine, a sada će Mostarci pokušati da ispišu istoriju i postanu prvi bh. klub koji će zaigrati u Ligi Evrope.
Bh. šampion krenuo je ovosezonski evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Virtus iz San Marina lako je preskočen (2:1, 2:0), ali Slovan iz Bratislave ponovo je bio nerješiva enigma i "plemići" su zaustavljeni (2:2, 0:4).
Takmičenje na međunarodnoj sceni nastavili su u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gdje su trijumfom protiv islandskog Breidablika (1:1, 2:1) osigurali bar nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Ipak, tim Igora Štimca težiće više - u dvomeču sa Utrehtom pokušaće da izbori plasman u Ligu Evrope.
Prvi meč na programu je večeras od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a u istom terminu za sedam, 28. avgusta, dana biće odigran revanš u Utrehtu.
Duel iz Mostara pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje meča potražite klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".
Sastavi:
- ZRINJSKI: Karačić, Memija, Jakovljević, Dujmović, Mamić, Savić, Ivančić, Mikić, Abramović, Pranjić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
- UTREHT: Barkos, Vesterlund, Van der Horn, Virgever, Murkin, Zehjel, Engvanda-Ongena, Jensen, Min, Džonatans, Blejk. Trener: Ron Jans.
"Neka budu svjesni da ih čeka pakao"
Pogledajte kako je trener Zrinjskog Igor Štimac najavio večerašnji duel:
Rezultati u Evropi:
Liga šampiona - kvalifikacije:
Zrinjski - Virtus 2:1, 2:0
Zrinjski - Slovan 2:2, 0:4
Liga Evrope - kvalifikacije:
Zrinjski - Breidablik 1:1, 2:1
Zrinjski - Utreht ?
Bugarin na centru
Bugarski arbitar Georgi Kabakov sudiće duel Zrinjskog i Utrehta.
Za hercegovački okršaj delegiran je Bugarin Georgi Kabakov, kojeg javnost u Bosni i Hercegovini poznaje od ranije. Upravo je 39-godišnji djelilac pravde iz Plovdiva sudio prošlosezonsku revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Borca i KI Klaksvika (3:1), nakon koje su crveno-plavi izborili plej-of i sigurno mjesto u Konferencijskoj ligi.Izvor: ALI ATMACA / AFP / Profimedia
Kabakov je sudio i Željezničaru, prije 10 godina, u domaćem susretu sa Standardom iz Liježa (0:1) u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U junu 2022. godine bio je glavni sudija na meču BiH - Finska (3:2) u Ligi nacija B, dok je dva puta bio na centru kada su u pitanju mečevi juniorske bh. selekcije.
Kompletna sudijska postava biće iz Bugarske. Kabakovu će pomagati Martin Margaritov i Martin Venev, dok je četvrti sudija Volen Činkov. U VAR sobi biće Dragomir Draganov i njegov pomoćnik Nikola Popov.
Zrinjski - Utreht, drugi put
Biće ovo drugi put da se Zrinjski sastaje sa Utrehtom. Mostarci su bili uspješniji u sezoni 2019/20, kada su takođe u kvalifikacijama za Ligu Evrope odmjerili snage sa Holanđanima. U Utrehtu su remizirali 1:1, isti rezultat bio je i u revanšu u Mostaru, da bi domaći u produžecima postigli još jedan gol i prošli u treće kolo, gdje ih je eliminisao Malme.
Dobro došli u prenos uživo...
Od 20 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru igraju Zrinjski i Utreht.
