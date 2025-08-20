logo
Štimac potvrdio: Toni Šunjić završio karijeru!

Štimac potvrdio: Toni Šunjić završio karijeru!

Autor Haris Krhalić
0

Trener Zrinjskog Igor Štimac najavio je sutrašnji meč sa Utrehtom i potvrdio pisanja vezana za Tonija Šunjića.

Toni Šunjić završio karijeru Izvor: Ivica Mucić/hercegovina.in

Fudbaleri Zrinjskog nastavljaju evropsku avanturu, a nakon što su obezbijedili ligašku fazu Konferencijske lige „plemići“ će u plej-ofu za Evropsku ligu igrati protiv Utrehta.

Dan pred bitnu utakmicu, navijače Zrinjskog iznenadila je vijest kako je Toni Šunjić završio fudbalsku karijeru. Tu informaciju potvrdio je i trener „plemića“ Igor Štimac.

„Nema razloga za bilo kakve teorije niti krive priče. Imao sam razgovor sa direktorom kluba, nakon toga sa našim Tonijem, dao mu svoje viđenje i mišljenje po pitanju onog što vidim, saopštio mu da mi izgleda da ću ga manje koristiti tokom ove polusezone s obzirom na broj štopera koje imamo. Preporučio sam mu da od zime počne razmišljati o nastavku svoje fudbalske priče u smislu edukacije za ono gdje sebe vidi u fudbalu nakon prestanka igranja. Otvorio sam mu vrata svog stručnog štaba, gdje bi se mogao educirati o prestanku igrati. Toni se odlučio odmah pozdraviti i prestati s aktivnim igranjem. Nadam se da će u sedmicama ispred nas razmisliti o onome što sam mu rekao. Kada odluči o svom novom životnom putu i ambicijama, moja vrata će mu biti otvorena da raste kao budući kadar. Ako odabere nešto drugo, želimo mu blagoslovljen put i da uspije u čemu god odluči“, rekao je Igor Štimac na pres konferenciji povodom meča sa Utrehtom.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski/Screenshot

O sutrašnjem meču Štimac je rekao da će gosti imati ulogu velikog favorita, ali i da će ovo biti prilika da njegov tim „pokaže zube“.

„Naravno da je respektabilna ekipa i da imaju ulogu velikog favorita, ali šta ima slađe od toga? Susreti u kojima možeš puno dobiti, a nemaš šta izgubiti. Prilika da uživamo u fudbalu koji je pred nama, ali i da napravimo sve da protivniku pokažemo zube i iskoristimo naše prilike. Kada završite u vrhu holandske lige, koja je ispod najboljih pet, onda govorimo o kvaliteti, obučenim igračima, igračima koji su tehnički gledano na vrhunskoj razini. Spoj mladosti i iskustva. Sada su kupili ono što im je nedostajalo, a to je centarfor. Iznimno ozbiljna ekipa koja može igrati i protiv ekipa iz top 5 evropskih liga“, poručio je Štimac koji će moću računati na sve igrače osim Tajlera Burija i Marijana Ćavara koji su od ranije povrijeđeni.

Štimac je još i dodao kako je apsolutno zadovoljan fizičkom spremom svojih igrača. Utakmica između Zrinjskog i Utrehta igra se sa početkom od 20 časova.

Tagovi

fudbal Igor Štimac HŠK Zrinjski Utreht Toni Šunjić Liga Evrope

