Treća uzastopna pobjeda Zrinjskog: Nemanja Bilbija iz penala presudio Posušju

Fudbaleri mostarskog Zrinjskog nsstavili su seriju pobjeda u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Treća vezana pobjeda Zrinjskog!

Nakon trijumfa protiv Radnika i Sarajeva na stadionu "Pod Bijelim brijegom", izabranici Igora Štimca osvojili su i prva tri boda na gostovanju.

POSUŠJE - ZRINJSKI 0:1 (0:0)

U prvom dijelu meča na "Mokrom docu", ekipa banjalučkog stručnjaka Marka Maksimovića je bila u najmanju ruku ravnopravan, ako ne i bolji rival of favorizovanih "plemića", ali nije uspjela da terensku inicijativu kruniše pogotkom.

Najbolju šansu propustio je Mario Čuić u 35. minutu kada je sa 10-ak metara šutirao pored stative.

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija je dva minuta kasnije pogodio mrežu Posušja ali je pogodak poništen zbog ofsajda, da bi već na samom početku drugog dijela, ipak postigao gol za vođstvo Mostaraca.

Bilbija je bio siguran iz jedanaesterca, koji je skrivio Mate Lasić upravo prekršajem nad Banjalučaninom, iako je golman Antonio Soldo pogodio stranu gdje će šutirati kapiten Zrinjskog - 1:0.

Mogao je iskusni napadač gostiju iz Mostara još nekoliko puta da pogodi mrežu posuške ekipe, ali u nekoliko navrata se nije najbolje snašao i propale su prilike da bude riješena dilema oko pobjednika.

Posao Zrinjskom u finišu meča bio je olakšan nakon što je osam minuta prije kraja Posušje ostalo sa igračem manje zbog direktnog crvenog kartona Matea Andačića, koji je kao posljednji čovjek odbrane srušio Vitalija Damašćana, internacionalca iz Moldavije.

POSUŠJE: Soldo, Lasić, Radović, Mikulić, Posinković, Mištrafović, Čuić, Hanuljak, Mulato, Kreković, Sobčik. Trener: Marko Maksimović

ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Jakovljević, Dujmović, Mamić, Savić, Đurasek, Abramović, Ćuže, Šakota, Bilbija. Trener: Igor Štimac







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)