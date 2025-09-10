logo
Štimac poslije derbija: Velika pobjeda! Musemić: Imamo kvalitet, ali čudne stvari se dešavaju...

Štimac poslije derbija: Velika pobjeda! Musemić: Imamo kvalitet, ali čudne stvari se dešavaju...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Treneri Zrinjskog i Sarajeva bili su kratki u izjavama poslije derbija koji su bez mnogo muke dobili Mostarci.

Izjave Igor Štimac Husref Musemič poslije Zrinjski Sarajevo Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Zrinjski je prilično lako riješio derbi protiv Sarajeva i golovima Ćužea i Šakote stigao do trijumfa 2:0 kome su kumovale greške i prilično loša igra bordo tima.

"Velika pobjeda u svakom slučaju, moji igrači su uradili fenomenalan posao. Limitirali smo vrlo kvalitetnu ekipu Sarajeva, pamtim samo jednu priliku. To je pokazalo da smo postigli kompaktnost, čvrstinu i odgovornost u igri bez lopte i ubojitost s loptom. Dobili smo u Šakoti i Ćužeu uz Bilbiju dva rasna strijelca i to nudi spokoj, ali moramo da nastavimo da radimo. Ovo što prije da zaboravimo, za par dana nas čeka Posušje", rekao je poslije meča trener Zrinjskog Igor Štimac.

Husref Musemić bio je jako ljut i nervirao se pored terena poslije greške Turde koja je kumovala prvom pogotku Zrinjskog. Greške su prema njegovom mišljenju odlučile ovaj derbi.

"Odigrali smo lošu utakmicu i preuzimam odgovornost za tako lošu predstavu. Mislim da su greške usmjerile utakmicu, Zrinjski je to jako dobro iskoristio i zasluženo pobijedio. Pred nama je još jako puno posla. Ova ekipa ima kvalitet, ali čudne se stvari dešavaju i nadam se da ćemo u narednom periodu biti bolji", rekao je Musemić.

