"Niko ih do sada nije pritisnuo!" Štimac najavio meč sa Sarajevom: "Kompaktniji smo od njihovih dosadašnjih protivnika!"

Autor Dragan Šutvić
Strateg "plemića" govorio je o susretu sa Sarajlijama.

Igor Štimac pred utakmicu Zrinjski Sarajevo Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog dočekaće u srijedu uveče (20.00) ekipu Sarajeva u zaostalom derbiju 1. kola Premijer lige BiH.

Ovaj susret je trebalo da bude odigran krajem jula, kako je planirano kalendarom takmičenja, ali je morao da bude prolongiran zbog učešća i jednih i drugih na evropskoj sceni.

"Dolazi nam dobar protivnik koji je pokazao kvalitet, ali istovremeno i da je ranjiv. Radili smo na tim situacijama po pitanju njihovog kvaliteta, ali i boljki. Energija je dobra i biće nam važno u ovaj ciklus od četiri utakmice u idućih deset dana uđemo sa jednom dobrom prezentacijom", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac u najavi ovog susreta, dodavši:

"Sarajevo je pokazalo izuzetan kvalitet u vrhu napada, mislim da su ekipa sa najviše udaraca prema golu. Međutim, do sada ih niko nije dovoljno pritisnuo. Mi smo ipak ekipa koja igra kompaktnije od njihovih dosadašnjih protivnika, protiv nas će imati puno manje prostora. I Sarajevo i Zrinjski imaju približan posjed lopte, dominiraju, ali to ostavlja prostora protivnicima. Rizična je to igra, ali mi smatramo da to ova publika zaslužuje. Zrinjski mora da izađe na svaku utakmicu sa željom dominacije, ne zamaramo se kvalitetom Sarajeva, nego svojom igrom."



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

