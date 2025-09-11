Igrači su imali veliku sreću: Olujno nevrijeme izazvalo veliku štetu na stadionu Zrinjskog

Jak vjetar napravio je veliku štetu na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Olujno nevrijeme koje je u srijedu navečer pogodilo Mostar, nije zaobišlo ni stadion HŠK Zrinjski.

Izuzetno jak vjetar prouzročio je znatna materijalna oštećenja na stadionskoj infrastrukturi, ali s obzirom na to da je nezapamćeno nevrijeme uslijedilo otprilike sat vremena nakon završetka prvenstvene utakmice između HŠK Zrinjski i FK Sarajevo, možemo izraziti olakšanje što, unatoč razmjerima, danas govorimo isključivo o materijalnoj šteti.

Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za rezervne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmjere udara vjetra najbolje ilustrira činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu.

HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica Premijer lige BiH.

S obzirom na to da ih za manje od tri sedmice očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Konferencijske lige, klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA.