logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Štimac: "Zrinjski je bolja ekipa od Hajduka, a uz bok Dinamu i Rijeci"

Igor Štimac: "Zrinjski je bolja ekipa od Hajduka, a uz bok Dinamu i Rijeci"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Strateg mostarskog Zrinjskog dao je izjavu koja se nimalo neće dopasti fudbalerima splitskog Hajduka.

Igor Štimac: "Zrinjski je bolja ekipa od Hajduka, a uz bok Dinamu i Rijeci" Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Bivši selektor Hrvatske i aktuelni trener Zrinjskog Igor Štimac u emisiji "Sport nedjeljom" uporedio je Hajduka i mostarski tim naglasivši da "plemići" imaju jači i ambiciozniji sastav.

"Rekao bih da je Zrinjski odmah uz bok Dinamu i Rijeci", rekao je Štimac, prenio je "Dnevni avaz".

Na pitanje voditelja da li misli da je Zrinjski bolji od Hajduka, Štimac je odgovorio:

"Pa čuj, ja sam sa Zadrom bio bolji od Hajduka. Zrinjski je bolja ekipa, to je ipak šampionska ekipa. Hajduk to nije. Po ovom kako ja vidim fudbal, imam gladniji i perspektivniji kadar. Hajduk ima sit kadar. Nažalost, Hajduk je već dugo godina u poziciji u kojoj čini igračima ugodan ambijent u kojem se oni lijepo osjećaju i nemaju potrebu razmišljati o gladi da idu negdje drugdje, na viši stadijum. Da više napreduju, da se dokažu i da odu negdje gdje je intenzivniji fudbal, da zarade klubu i sebi".

Zrinjski u narednom periodu očekuje gust raspored, s obzirom da je zbog evropskih obaveza imao više odgođenih utakmica.

Već u srijedu Mostrarci dočekuju Slogu, tri dana kasnije slijedi duel sa prijedorskim Rudarom, a potom 27. septembra i gradski derbi protiv Veleža. Nakon toga, 2. oktobra u Mostaru Zrinjski otvara Konferencijsku lige protiv gibraltarskog Linkolna.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski Igor Štimac fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC