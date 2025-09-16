Igor Štimac: "Zrinjski je bolja ekipa od Hajduka, a uz bok Dinamu i Rijeci"

Strateg mostarskog Zrinjskog dao je izjavu koja se nimalo neće dopasti fudbalerima splitskog Hajduka.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Bivši selektor Hrvatske i aktuelni trener Zrinjskog Igor Štimac u emisiji "Sport nedjeljom" uporedio je Hajduka i mostarski tim naglasivši da "plemići" imaju jači i ambiciozniji sastav.

"Rekao bih da je Zrinjski odmah uz bok Dinamu i Rijeci", rekao je Štimac, prenio je "Dnevni avaz".

Na pitanje voditelja da li misli da je Zrinjski bolji od Hajduka, Štimac je odgovorio:

"Pa čuj, ja sam sa Zadrom bio bolji od Hajduka. Zrinjski je bolja ekipa, to je ipak šampionska ekipa. Hajduk to nije. Po ovom kako ja vidim fudbal, imam gladniji i perspektivniji kadar. Hajduk ima sit kadar. Nažalost, Hajduk je već dugo godina u poziciji u kojoj čini igračima ugodan ambijent u kojem se oni lijepo osjećaju i nemaju potrebu razmišljati o gladi da idu negdje drugdje, na viši stadijum. Da više napreduju, da se dokažu i da odu negdje gdje je intenzivniji fudbal, da zarade klubu i sebi".

Zrinjski u narednom periodu očekuje gust raspored, s obzirom da je zbog evropskih obaveza imao više odgođenih utakmica.

Već u srijedu Mostrarci dočekuju Slogu, tri dana kasnije slijedi duel sa prijedorskim Rudarom, a potom 27. septembra i gradski derbi protiv Veleža. Nakon toga, 2. oktobra u Mostaru Zrinjski otvara Konferencijsku lige protiv gibraltarskog Linkolna.

(MONDO)