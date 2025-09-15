logo
Sloga gostuje šampionu: Ne idemo u Mostar sa bijelom zastavom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Sve nam mogu uzeti u životu osim nade", poručio je trener dobojske Sloge Vule Trivunović pred gostovanje njegove ekipe Zrinjaskom.

najava Zrinjski Sloga Doboj Vule Trivunović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Zrinjskog i Sloge Doboj u srijedu od 16 časova odigraće zaostali meč drugog kola Premijer lige, a ovaj meč igra se na stadionu Pod Bijelim brijegom.

Trener Sloge Vule Trivunović rekao je da se šampionu nikako ne prijeti u gostima, ali da njegova ekipa ne ide u Mostar sa „bijelom zastavom“.

"Prvo, kad se ide šampionu, ne prijeti se. Drugo, u uzlaznoj su putanji, to su pokazale zadnje utakmice. Dobili su u gostima, prije toga Sarajevo što znači da nas definitivno čeka težak posao. Ali ne idemo dolje sa bijelom zastavom da se predamo. Idemo da igramo i pokušamo d anapravimo svoj način igre, pokušamo d augrozimo gol i da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Trivunović.

On je istakao da njegovoj ekipi, u kojoj neće biti suspendovanog Varge niko ne može da oduzme pravu da se nada dobrom rezultatu.

"Rekao sam igračima nevezano da li je Zrinjski ili Radnik, protiv koga god da igramo, moramo da damo 100 odsto svojih mogućnosti i nadati se rezultatu. Sve nam mogu uzeti u životu osim nade. Uz svo dužno poštovanje prema šampionu, idemo dole puni otpimizma i nadom i vjerom da možemo da dođemo do pozitivnog rezultata", poručio je trener Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaler Sloge Benjamin Tatar vjeruje da on i njegovi saigrači mogu do povoljnog rezultata na stadionu Pod Bijelim brijegom.

"Čeka nas teška i tvrda utakmica, idemo šampionu u goste. Igraju stvarno dobro, poslije Evrope su se malo tražili, ali sa novim trenerom to sve izgleda sve bolje i bolje. Na nama je da se spremimo, analiziramo njihove mane i iskoristimo ih i da odigrmao što bolje možemo. Mislim da možemo izvući povoljan rezultat i učinićemo sve da do njega dođemo", rekao je Tatar.



