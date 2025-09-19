Bivši fudbaler Borca u Rumuniji: Boban Nikolov potpisao za novi klub

Boban Nikolov obukao dres rumunskog kluba.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Boban Nikolov, bivši član Borca iz Banjaluke, pronašao je novi angažman.

Nakon što se tokom ljeta rastao sa banjalučkim klubom i nekoliko mjeseci bio bez ekipe, makedonski vezista je odlučio da karijeru nastavi u Rumuniji.

Dogovorio je povratak u Farul Konstantu, tim u kojem je već nastupao u prošlosti, a rumunski klub ga je već predstavio javnosti putem društevnih mreža.

Rumunija mu nije nepoznata destinacija, jer je ranije igrao i za Akademiju Hadži, kao i za FCSB. Tokom karijere nastupao je i za Vardar, Ferencvaroš, Leće, Šerif i Kišvardu.

Za Borac je odigrao ukupno 42 susreta i zabilježio tri asistencije, dok je u dresu reprezentacije Sjeverne Makedonije upisao 49 nastupa i postigao četiri pogotka.