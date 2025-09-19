logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši fudbaler Borca u Rumuniji: Boban Nikolov potpisao za novi klub

Bivši fudbaler Borca u Rumuniji: Boban Nikolov potpisao za novi klub

Autor Haris Krhalić
0

Boban Nikolov obukao dres rumunskog kluba.

BSK, Borac Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Boban Nikolov, bivši član Borca iz Banjaluke, pronašao je novi angažman.

Nakon što se tokom ljeta rastao sa banjalučkim klubom i nekoliko mjeseci bio bez ekipe, makedonski vezista je odlučio da karijeru nastavi u Rumuniji.

Dogovorio je povratak u Farul Konstantu, tim u kojem je već nastupao u prošlosti, a rumunski klub ga je već predstavio javnosti putem društevnih mreža.

Rumunija mu nije nepoznata destinacija, jer je ranije igrao i za Akademiju Hadži, kao i za FCSB. Tokom karijere nastupao je i za Vardar, Ferencvaroš, Leće, Šerif i Kišvardu.

Za Borac je odigrao ukupno 42 susreta i zabilježio tri asistencije, dok je u dresu reprezentacije Sjeverne Makedonije upisao 49 nastupa i postigao četiri pogotka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Borac Boban Nikolov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC