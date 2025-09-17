Fišer "bacio petardu", Rimelanž deklasiran: Prije 50 godina Borac debitovao u Evropi!

Prije pola vijeka, banjalučki klub odigrao je prvu utakmicu u sklopu evropskih klupskih takmičenja.

Izvor: Privatna arhiva

Fudbalski klub Borac je kroz istoriju nastupa u takmičenjima pod okriljem UEFA odigrao 42 utakmice.

Uknjižio je 14 pobjeda, 10 remija i 18 poraza, a prvi meč na evropskoj pozornici odrađen je prije tačno 50 godina!

Sedamanestog septembra 1975. godine, tadašnja generacija igrača u crveno-plavim dresovima zaigrala je u Kupu pobjednika kupova. Za rivala je imala luksemburški Rimelanž, a premijerno predstavljanje Evropi krunisano je spektakularnom pobjedom!

Put ka istorijskom nastupu na evropskoj sceni Borac je započeo još 14. avgusta 1974. godine.

Izabranici Borisa Marovića su u šesnaestini finala Kupa SFRJ za protivnika imali Crvenu zvezdu, na beogradskoj Marakani. Banjalučki klub, u toj sezoni jugoslovenski drugoligaš, bio je autsajder pred duel sa crveno-bijelima, ali je ostvario senzacionalan rezultat i domaćima isporučio četiri pogotka (1:4)!

PUT KA FINALU KUPA SFRJ Šesnaestina finala, 14.8.1974. Crvena zvezda - Borac 1:4 Osmina finala, 11.9.1974. Borac - Sarajevo 0:0, 4:2 nakon jedanaesteraca Četvrtfinale, 16.10.1974. Olimpija - Borac 1:1, produžeci 2:2, 4:5 nakon jedanaesteraca Polufinale, 13.11.1974. Borac - Željezničar 2:1 Finale, 29.11.1974. Hajduk - Borac 1:0

Crvena zvezda imala je minimalnu prednost nakon prvog poluvremena. Živorad Jevtić je u 34. minutu matirao Marijana Jantoljaka, međutim od 58. minuta situacija na terenu počela je da se okreće u korist crveno-plavih.

Tada se teže povrijedio Nikola Jovanović, koji je morao da napusti igru. Na žalost po beogradski sastav, trener domaćih Miljenko Mihić nije imao pravu na izmjenu s obzirom na to da je još ranije izvršio dvije. Crvena zvezda je tako preostali dio utakmice morala da odradi sa desetoricom, a Borac je brojčanu prednost iskoristio samo dva minuta kasnije, kada je izjednačio Dževad Kreso.

Dalo je to krila banjalučkim fudbalerima, koji su do kraja meča na Marakani deklasirali protivnika. Postigli su još tri pogotka, od čega su dva bila djelo Abida Kovačevića, dok je u strijelce uspio da se upiše i Miloš Cetina, za konačnih 1:4.

U osmini finala je Borac poslije izvođenja jedanaesteraca (4:2) eliminisao tim Sarajeva nakon 0:0 u "regularnom" vremenu, da bi isto to učinio i u četvrtfinalnoj fazi protiv Olimpije u Ljubljani (2:2 poslije produžetaka, penalima 4:5).

Polufinalna faza ponudila je okršaj Borca i Željezničara. Crveno-plavi su trijumfovali pred banjalučkom publikom rezultatom 2:1 (strijelci za Borac Dževad Kreso i Mario Brnjac) i zakazali veliko finale sa Hajdukom, na Dan Republike, 29. novembra 1974. godine.

U meču odigranom pred 20.000 navijača na stadionu JNA trijumfovali su splitski "bili" rezultatom 1:0. Borcu je, međutim, i sam nastup u borbi za trofej, prvi put od osnivanja kluba, bio dovoljan da se nađe sljedeće jeseni u Kupu pobjednika kupova, s obzirom na to da je tim sa Starog placa u toj sezoni osvojio duplu krunu u Jugoslaviji.

U revanšu, 2. oktobra, Borac je rutinski dovršio posao (1:5), pa se u drugoj rundi sastao sa slavnim belgijskim Anderlehtom. U prvoj utakmici, igranoj 22. oktobra u Briselu, poražen je rezultatom 3:0, dok je u revanšu, 5. novembra pred banjalučkom publikom, zabilježio Pirovu pobjedu, rezultatom 1:0. Strijelac jedinog pogotka u tom meču, u 37. minutu, bio je Muhamed Ibrahimbegović – "Fišer", koji je i dan-danas sa šest "recki" najefikasniji igrač Borca ikad u evropskim takmičenjima.

Žrijeb parova prvog kola Kupa pobjednika kupova, održan u prvoj polovini jula 1975. godine, spojio je fudbalere Borca sa Rimelanžom, do tada dvostrukim osvajačem kup-takmičenja u Luksemburgu i timom koji je tri puta završavao kao drugoplasirani u državnom prvenstvu.

Prva utakmica odigrana je, kako smo već i rekli, prije "okruglo" pet decenija, na banjalučkom Gradskom stadionu. Borac je rivala iz Luksemburga u potpunosti nadigrao i ubjedljivo porazio, rezultatom 9:0, a prvi gol za banjalučki klub na internacionalnoj sceni postigao je Miloš Cetina u 6. minutu.

Utakmicu je obilježio Muhamed Ibrahimbegović - "Fišer", koji je pet puta poslao loptu iza leđa "jedinice" Rimelanža Žan-Pola Bodsona. Činio je to, redom, u 14, 48, 57, 58. i 86. minutu. Osim pomenutog pogotka u 6. minutu, Cetina je svom tadašnjem učinku dodao još dva, u 16. i 60. minutu, dok je u strijelce stigao da se upiše i Dušan Jurković, u 82. minutu.

U ovom susretu, pod trenerskom komandom Borisa Marovića, dres Borca nosili su: Petar Ađanski, Milan Vukelja (od 64. minuta Dragan Marjanović), Zvonko Vidačak, Hikmet Kušmić, Miloš Cetina, Dževad Kreso, Mario Brnjac, Zoran Smileski, Abid Kovačević, Muhamed Ibrahimbegović i Vladimir Ćulafić (od 56. minuta Dušan Jurković).

BORAC – RIMELANŽ 9:0

strijelci: 1:0 Cetina (6.) 2:0 Ibrahimbegović (14.), 3:0 Cetina (16.), 4:0 Ibrahimbegović (48.), 5:0 Ibrahimbegović (57.), 6:0 Ibrahimbegović (58.), 7:0 Cetina (60.), 8:0 Jurković (82.), 9:0 Ibrahimbegović (86.); stadion: Gradski; gledalaca: 6 270; sudija: Ričard Kaša (Malta).

BORAC: Petar Ađanski, Milan Vukelja (od 64. minuta Dragan Marjanović), Zvonko Vidačak, Hikmet Kušmić, Miloš Cetina, Dževad Kreso, Mario Brnjac, Zoran Smileski, Abid Kovačević, Muhamed Ibrahimbegović, Vladimir Ćulafić (od 56. minuta Dušan Jurković). Trener: Boris Marović.

