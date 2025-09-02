Prvi strijelac Premijer lige BiH govorio o Borcu, Banjaluci, proslavi golova...

Luka Juričić za klupski sajt Borca govorio je o mnogim temama.

Sa šest postignutih golova predvodi premijerligašku listu strijelaca, a riješen je da nakon reprezentativne pauze nastavi u još jačem ritmu.

Luka Juričić u odličnoj je formi na početku sezone, a kaže da su gogleterske recke i odlični rezultati plod sjajne igre čitave ekipe.

„Nisam mogao da zamislim bolji početak sezone. Za napadača je uvijek važno da daje golove, ali mene najviše raduje što ekipa raste iz utakmice u utakmicu i što izgledamo sve bolje na terenu. Mislim da možemo da budemo zadovoljni dosadašnjim rezultatima, ali ne treba zaboraviti da imamo još puno prostora za napredak. Naravno, ostaje žal zbog rane eliminacije iz evropskih kvalifikacija, ali opet uspjeli smo da se podignemo i da ponovo zakoračimo na pravi put. Odlično treniramo, svi smo maksimalno fokusirani i potpuno smo podređeni timskom uspjehu. Znamo šta je naš cilj i daćemo sve od sebe da to ostvarimo“, kaže Juričić

Za saigrače ima samo riječi hvale, a Borcu se od prvog dana osjeća kao da je kod kuće.

„Ekipa me je od prvog dana prihvatila kao da sam već godinama ovdje. Nekolicinu igrača sam poznavao od ranije, ali svi smo „kliknuli“ i dišemo kao jedan. To je ono što nas krasi. Taj timski duh i 'hemija' unutar ekipe. Znam da je Borac i ranije bio prepoznatljiv po tome, a ove sezone se ništa nije promijenilo. Iz iskustva znam da je zajedništvo uvijek prednost više, a nama to daje snagu da iz dana u dan budemo sve bolji“, ističe Juričić

Luka je pregrmio tešku povredu koja ga je duže vremena odvojila van terena. Ipak, smogao je snage da se vrati u onu svoju staru formu, a u svaki trening ulazi pun motiv da bude još bolji.

„Nije bilo straha od povratka na teren i nestrpljivo sam čekao da se vratim u puni takmičarski ritam. Povrede su sastavni dio sporta, a na meni je bilo da se snagom volje i svojim karakterom ponovo vratim u staru formu. Naravno, uvijek tu postoje neke borbe koje vodiš sam sa sobom, ali uspio sam sve da prebrodim. Bio je zaista lijep osjećaj kada sam prvi put zatresao mrežu nakon povratka i to mi je dalo ogroman motiv za dalje“, kaže Juričić

U Banjaluci se, kaže, udomaćio.

„Sjajan grad. Sve je na dohvat ruke i to mi se sviđa. Nemam baš puno slobodnog vremena, ali kada ga uhvatim volim da prošetam kroz aleje i gradske parkove. Ima odličnih mjesta na kojima čovjek može da pronađe svoj mir. Ljudi su susretljivi i drago mi je što prepoznaju naše dobre rezultate. Znači mi kada od naših navijača čujem riječi podrške na ulici, a nadam se da ćemo se svi zajedno, krajem maja, radovati novim trofejima“, priča Juričić

Zapalo je za oko svima i kako Luka proslavlja gol, a ne krije od koga je to i „pokupio“.

„Prvi put sam to vidio kod svog imenjaka, velikog, Luke Tonija, i onda sam iskopirao proslavu. Znam da i Aleksandar Mitrović na taj način slavi gol. Obojica su profil napadača koji volim. Pravi oni centarfori starog kova. Vidim da je mnogima simpatično, pa neka se vrti ruka do kraja sezone što je češće moguće“, poručuje Juričić za kraj.