Marinović: Moramo da nastavimo ovako i nakon pauze! Klafurić: Bili smo desetkovani!

Treneri Borca i Širokog Brijega saglasni da je pobjeda crveno-plavih apsolutno zaslužena.

Izvor: Promo/FK Borac

Borac je novi lider na tabeli Premijer lige BIH poslije ubjedljive pobjede 5:1 protiv Širokog Brijega u nedjelju uveče u Banjaluci.

Ekipa Vinka Marinovića rutinski je odradila posao, zabila pogotke na vrijeme, a nije ju poremetilo ni isključenje štopera Harisa Berbića, pa su crveno-plavi sa desetoricom na terenu stigli do petog pogotka ove večeri.

"Čestitam igračima na dobro odigranoj utamkmici i pobjedi. Odigrali smo jako dobru utakmicu, pogotovo prema naprijed. To je dobro za samopouzdanje i ono što nas očekuje“, rekao je trener Borca Vinko Marinović poslije utakmice.

Njegova ekipa je najefikasnija ekipa u Premijer ligi BIH sa 18 postignutih golova na pet utakmica.

"Igrači su jako fokusirani na treningu, posebno u završnici. Otvorili smo prvenstvo dosta dobro, došla je ta utakmica sa Sarajevom, sada i ova pobjeda i to daje samopouzdanje igračima. Imali smo još dobrih akcija koje nisu pretvorene u golove, ali raduje me efikasnost", prokomentarisao je Marinović.

"Slijedi pauza. Bili smo u formi i moramo to da održimo i da nakon pauze nastavimo sa dobrim igrama i da osvajamo bodove", istakao je trener Borca.

On nije htio da komentariše novinske natpise o mogućem odlasku Sebastijana Erere i Davida Vukovića.

"Ne znam šta mediji pišu, nemam nikakvih saznanja", odgovorio je Marinović.

Trener Širokog Brijega Dean Klafurić čestitao je Borcu na zasluženoj pobjedi, te dodao da su tome kumovali i kadrovski problemi koje je imao pred ovu utakmicu.

"Čestitam Borcu na zasluženoj pbojedi, apsolutno su bili bolji. Presudila je kvaliteta. Mi nismo dobro branili napade Borca, dali smo im previše prostora i njihovi napadači su to koristili. Tokom sedmice ostali smo bez tri igrača, a danas pred utakmicu još dvojica. Bili smo desetkovani i nismo imali zamjene, a nisu ni počeli igrači koji su bili planirani. Uz te probleme i dobru igru Borca to je presudilo", rekao je Klafurić.

Njegova ekipa u dosadašnjih šest mečeva upisala je po dva trijumfa, remija i poraza.

"Zadovoljni smo početkom sezone, moglo je i bolje. Bitno je da nastavimo dalje, danas smo izgubili utakmicu, idemo dalje, napredovati i osvajati bodove. Prvenstveno nam je bitno da iskoristimo divje sedmice pauze za određene mini pripreme i regenerišemo neke umorne igrače", zaključio je Klafurić.