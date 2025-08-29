Trener Širokog Brijega nahvalio Borac: "Imaju meč manje, a dominiraju!"

Dean Klafurić nije štedio na pohvalama pred gostovanje njegovog tima na banjalučkom Gradskom stadionu.

Jedan od derbija 6. kola Premijer lige BiH, posljednjeg prije odlaska na dvosedmičnu reprezentativnu pauzu, odigraće u nedjelju na Gradskom stadionu (18.45) Borac i Široki Brijeg.

U najavi meča u Platonovoj ulici, trener tima sa Pecare Dean Klafurić je biranim riječima govorio o predstojećem rivalu, koji je u dosadašnje četiri utakmice osvojio deset bodova i nalazi se na drugom mjestu.

"Dolazimo Borcu koji apsolutno dominira trenutno ligi iako ima jednu utakmicu manje. Postigli su najviše golova, imaju dva vodeća strijelca - Juričića i Vukovića. Hrelja je blizu po golovima i asistencijama i upravo to govori o njihovom kvalitetu, a to je upravo napadački dio, gdje su opasni sa svojim individualnim kvalitetom. Ne samo uz ove spomenute igrače nego uz Savića i vezne igrače - Ogrineca i Grahovca. Vrlo su opasni u kontra napadima, kad imaju prostora to lako rješavaju. Imali su promjena u ekipi, ali su dobro nadomjestili odlaske Despotovića i Kulašina. Naravno, svaki tim ima svoje mane pa tako i Borac. Mi ćemo pokušati da se nametnemo svojum kvalitetom koji imamo kako bismo iskoristili njihove mane, a opet kako bismo ih limitirali što je više moguće u tim njihovim ključnim stvarima", rekao je trener Širokog Brijega i osvrnuo se na stanje u svojoj ekipi:

"Situacia je jako dobra, atmosfera je na visokom nivou, posebno nakon dobre utakmice sa Slogom. Momci dobro ispunjavaju zadatke na treningu i imaju odličan pristup. Na utakmici sa Slogom se povrijedio Marić, nije teža povreda, ali neće biti spreman za Borac. Vratili su se Senić i Tomić što nas raduje."







