logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Širokog Brijega nahvalio Borac: "Imaju meč manje, a dominiraju!"

Trener Širokog Brijega nahvalio Borac: "Imaju meč manje, a dominiraju!"

Autor Dragan Šutvić
0

Dean Klafurić nije štedio na pohvalama pred gostovanje njegovog tima na banjalučkom Gradskom stadionu.

Premijer liga BiH Borac Široki Brijeg Dean Klafurić najava Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Jedan od derbija 6. kola Premijer lige BiH, posljednjeg prije odlaska na dvosedmičnu reprezentativnu pauzu, odigraće u nedjelju na Gradskom stadionu (18.45) Borac i Široki Brijeg.

U najavi meča u Platonovoj ulici, trener tima sa Pecare Dean Klafurić je biranim riječima govorio o predstojećem rivalu, koji je u dosadašnje četiri utakmice osvojio deset bodova i nalazi se na drugom mjestu.

"Dolazimo Borcu koji apsolutno dominira trenutno ligi iako ima jednu utakmicu manje. Postigli su najviše golova, imaju dva vodeća strijelca - Juričića i Vukovića. Hrelja je blizu po golovima i asistencijama i upravo to govori o njihovom kvalitetu, a to je upravo napadački dio, gdje su opasni sa svojim individualnim kvalitetom. Ne samo uz ove spomenute igrače nego uz Savića i vezne igrače - Ogrineca i Grahovca. Vrlo su opasni u kontra napadima, kad imaju prostora to lako rješavaju. Imali su promjena u ekipi, ali su dobro nadomjestili odlaske Despotovića i Kulašina. Naravno, svaki tim ima svoje mane pa tako i Borac. Mi ćemo pokušati da se nametnemo svojum kvalitetom koji imamo kako bismo iskoristili njihove mane, a opet kako bismo ih limitirali što je više moguće u tim njihovim ključnim stvarima", rekao je trener Širokog Brijega i osvrnuo se na stanje u svojoj ekipi:

"Situacia je jako dobra, atmosfera je na visokom nivou, posebno nakon dobre utakmice sa Slogom. Momci dobro ispunjavaju zadatke na treningu i imaju odličan pristup. Na utakmici sa Slogom se povrijedio Marić, nije teža povreda, ali neće biti spreman za Borac. Vratili su se Senić i Tomić što nas raduje."



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac NK Široki Brijeg Dean Klafurić treneri Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC