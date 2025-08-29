logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li će zaigrati protiv Širokog Brijega? Miloš Jojić stekao pravo nastupa za Borac

Da li će zaigrati protiv Širokog Brijega? Miloš Jojić stekao pravo nastupa za Borac

Autor Dragan Šutvić
0

Nekadašnji prvotimac Partizana, Borusije Dortmund i Kelna zvanično je registrovan.

Miloš Jojić registrovan za Borac Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Miloš Jojić najzvučnije je pojačanje Fudbalskog kluba Borac u ljetnom prelaznom roku.

Bivši prvotimac Partizana, Borusije Dortmund i Kelna stigao je u crveno-plavi tabor prije nekoliko dana, a tokom jučerašnjeg dana je zvanično registrovan.

Stigla je sva neophodna papirologija iz Španije, gdje je Jojić igrao proteklu polusezonu (Kastleljon, op.a.), tako da bi na teren mogao da istrči već prekosutra i predstavi se navijačima Borca u duelu sa Širokim Brijegom (18.45).

Izvor: MN PRESS

Prošao je Jojić omladinsku školu Partizana, da bi potom dvije godine proveo u Teleoptiku, razvojnom timu crno-bijelih.

Vratio se potom u Partizan i takođe ostao dvije godine, nakon čega se otisnuo u inostranstvo. Bio je član Borusije Dortmund, Kelna, Istanbul Bašakšehira i Volfsbergera (pozajmica) prije nego što je u jesen 2020. godine ponovo obukao dres Partizana.

Otišao je u ljeto 2022. godine, a potom branio boje Rige i Kasteljona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miloš Jojić fudbal FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC