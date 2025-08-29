Da li će zaigrati protiv Širokog Brijega? Miloš Jojić stekao pravo nastupa za Borac

Nekadašnji prvotimac Partizana, Borusije Dortmund i Kelna zvanično je registrovan.

Miloš Jojić najzvučnije je pojačanje Fudbalskog kluba Borac u ljetnom prelaznom roku.

Bivši prvotimac Partizana, Borusije Dortmund i Kelna stigao je u crveno-plavi tabor prije nekoliko dana, a tokom jučerašnjeg dana je zvanično registrovan.

Stigla je sva neophodna papirologija iz Španije, gdje je Jojić igrao proteklu polusezonu (Kastleljon, op.a.), tako da bi na teren mogao da istrči već prekosutra i predstavi se navijačima Borca u duelu sa Širokim Brijegom (18.45).

Prošao je Jojić omladinsku školu Partizana, da bi potom dvije godine proveo u Teleoptiku, razvojnom timu crno-bijelih.

Vratio se potom u Partizan i takođe ostao dvije godine, nakon čega se otisnuo u inostranstvo. Bio je član Borusije Dortmund, Kelna, Istanbul Bašakšehira i Volfsbergera (pozajmica) prije nego što je u jesen 2020. godine ponovo obukao dres Partizana.

Otišao je u ljeto 2022. godine, a potom branio boje Rige i Kasteljona.

